Les ministres et DG battus ont refusé de donner des bœufs aux mosquées pour la Tamkharit

Incroyable mais vrai ! ce que Xibaaru vient de constater, frise l’indécence. Des mosquées qui recevaient des bœufs à la veille de la Tamkharit de la part de certains ministres du gouvernement, de DG et de PCA, n’ont pas vu l’ombre de leurs bienfaiteurs, cette année. Les élections législatives sont passées par là. Des Mosquées de la Médina et de Grand Dakar qui ont été visitées par notre reporter n’ont pas encore vu les camions des ministres et DG qui déchargeaient de bœufs et vivres pour la commémoration de la Tamkharit.

Des ministres, des DG et des PCA mécontents. C’est comme ça qu’il faut qualifier leurs attitudes, leurs refus de se sacrifier cette année à la tradition, en venant appuyer les mosquées installées dans leurs fiefs politiques, en bœufs et vivres. Généralement, ces bœufs et vivres distribués aux mosquées, sont destinés aux nécessiteux.

Cette année, comme pour punir ces nécessiteux du vote des électeurs qui leur ont tourné le dos lors des Législatives de ce 31 juillet dernier, les ministres, DG et PCA qui ont perdu dans leurs fiefs, ont refusé de se sacrifier à la tradition. Un petit tour dans certaines mosquées a permis de faire le constat. Une honte pour ces dignitaires du régime qui montrent encore une fois que les populations ils en ont besoin que pour en faire leur bétail électoral.

A la mosquée de la rue 11 de la Médina, l’ancien militant communiste et grand ambianceur Seydou Guèye a tenu à manifester son mécontentement face à des électeurs qui ont voté massivement pour l’opposition. Seydou Guèye a refusé de mettre la main à la poche. Il a sevré cette mosquée de l’aide traditionnelle qu’il leur apportait lors de la fête de la Tamkharit durant ces dernières années.

Toujours à la Médina, mais cette fois à la rue 4, à Diouma Layenne, pas la queue du bœuf venu d’un responsable de l’Alliance pour la République (APR). Ici aussi, les populations subissent le courroux des responsables de la mouvance présidentielle qui ont décidé de leur faire payer cher de n’avoir pas voté pour eux. Tant pis pour les nécessiteux, ils doivent chercher ailleurs de quoi trouver à bouillir la marmite pour cette fête de la Tamkharit.

A la Médina, c’est l’ancien militant maoïste reconverti à la sauce libérale, version Alliance pour la République (APR) qui est venu sauver la face. Malgré qu’il ait été battu dans son fief lors de ces élections législatives du 31 juillet dernier, le DG de la CDC, Cheikh Ba pas revanchard du tout, a tenu à honorer malgré tout, les nécessiteux de sa zone de la Médina. C’est le dimanche vers 14 heures, qu’a été transporté à la mosquée de Diecko, le bœuf qu’il a bien voulu apporter en aide aux nécessiteux de son fief.

Ce geste du DG Cheikh Ba malgré qu’il ait perdu à la Médina, n’a pas été suivi à Grand Dakar et à Niary Tally par les responsables de la mouvance présidentielle. Ces derniers ont du mal à admettre avoir mordu la poussière face à l’opposition lors de ces élections législatives. Les mosquées de Grand Dakar et Niary Tally n’ont pas reçu de bœufs de la part des dignitaires de la mouvance présidentielle qui ont du mal à pardonner aux populations de leurs quartiers, leurs déconvenues.

Des ministres, des DG et des PCA très revanchards. Pensent-ils que c’est de cette manière qu’ils parviendront à obtenir le vote des populations ? En tout cas, voilà qui montre qu’ils viennent aux secours des populations démunies que parce qu’ils ont besoin de leur vote, et quand ils ont besoin d’eux pour montrer au Président de la République Macky Sall qu’ils restent populaires, alors que les populations leur ont tourné le dos. Parce que tout simplement, ils ne viennent vers elles que quand ils ont besoin d’elles.