Les prix à la consommation ont augmenté (bulletin ANSD)

L’Indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0, 6 % en comparaison de son niveau du mois précédent, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution résulte, principalement, du renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, (0,9%), des biens et services de logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (0,8%), des services de communication (1,8%), ainsi que ceux des restaurants et hôtels (1%), souligne la structure.

Dans sa note sur l’évolution des prix à la consommation, l’ANSD relève qu’en…lire la suite ici