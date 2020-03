Les propos de Moustapha Diakhaté sur Guy Marius…

Moustapha Diakhaté a tressé des lauriers à Guy Marius Sagna lors du « sargal » en l’honneur de l’activiste tenu ce samedi avant de lui demander ne plus aller en prison.

« Guy Marius me rajeunit de 40 ans. Quand j’étais à l’université, j’étais comme lui je dirigeais les revendications. Tu es un bon Sénégalais, un citoyen conscient et responsable », a déclaré l’ancien député.

Il a par ailleurs magnifié le combat du collectif « Noo Lank ». « Je félicite « Noo Lank ». Guy est une école civique. Son attitude est la bonne et je partage ton combat. Mais je ne veux plus que tu ailles en prison. Je connais bien la prison car je l’ai fréquentée quand je faisais l’école primaire. C’est très difficile de se battre au Sénégal car les gens ont toujours une posture de spectateur », se désole l’ancien ministre conseiller.