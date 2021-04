Les restes humains d’une amish disparue depuis 10 mois retrouvés

Les restes humains d’une amish disparue depuis dix mois aux Etats-Unis ont été retrouvés en Pennsylvanie, ont annoncé les autorités mercredi.

Linda Stoltzfoos rentrait de l’église lorsqu’elle a disparu. Les restes de la jeune fille de 18 ans ont été découverts, dix mois après le début des recherches, ont annoncé les autorités mercredi. Ils se trouvaient dans une zone rurale du comté de Lancaster, en Pennsylvanie et vont être analysés afin d’établir les causes exactes de la mort de Linda.

Cette jeune amish s’était volatilisée le 21 juin 2020 alors qu’elle était sur le chemin de chez elle, où elle voulait se changer avant de ressortir pour retrouver un groupe de jeunes afin de participer à un rassemblement. «La police pense que cette personne peut être exposée à un risque particulier de danger ou de blessure», avait à l’époque déclaré la police dans un communiqué. «Il n’y a aucune raison de croire qu’elle voulait partir. Vous savez, elle n’a indiqué à personne qu’elle voulait aller faire un voyage, donc c’est très insensé pour Linda de faire ça», avait ajouté Matt Hess, officier de police du canton d’East Lampeter.

Un suspect arrêté en juillet

Toute la communauté Amish s’était mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille. Les recherches s’étaient mises en place à travers toute la zone, sans donner de résultats. «Merci à tous ceux qui sont disposés à apporter de l’aide aujourd’hui. À ce stade, les plans de recherche d’aujourd’hui seront à plus petite échelle avec plus de surveillance et seront exécutés uniquement par des équipes de recherche formées et dédiées. Si le besoin de bénévoles change, une demande d’aide sera affichée. Merci de continuer à prier pour la famille, les équipes de recherche et surtout pour Linda», était-ilécrit sur la page Facebook ouverte pour tenter de retrouver Linda.

Un mois plus tard, un homme de 35 ans, Justo Smoker, avait été arrêté et inculpé pour enlèvement. Puis, en décembre, il avait été officiellement mis en examen pour meurtre. Les enquêteurs avaient à son encontre une série de preuves montrant qu’il était impliqué dans la mort de la jeune fille Amish. Il avait été vu par plusieurs témoins dans la zone de sa disparition à bord d’une voiture dans laquelle se trouvait une jeune fille amish. Il avait ensuite été filmé par des caméras de vidéosurveillance, conduisant ce véhicule jour, rapporte «People».

Suite à ces informations, une zone en particulier avait été fouillée par la police, qui avait retrouvé les vêtements traditionnels de la victime, mais pas encore son corps. Sur ceux-ci se trouvait l’ADN du suspect qui aujourd’hui plaide non coupable.