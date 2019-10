Les secrets de la rencontre entre Wade et Pape Diop…

Après avoir fait la paix avec Macky Sall, le président Wade a reçu Pape Diop, président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG).

Alliance ou réconciliation ?

Que cherche Wade ? est-ce une simple séance de réconciliation ou des alliances politiques ? Pour tous ceux qui connaissent Wade, savent que le « Gorgui » est un vieux renard politique qui ne pose pas un acte sans conséquence. Et tous les actes posés par Wade ont pour but…la réhabilitation politique de son fils Karim Wade.

Abdoulaye Wade veut faire revenir son fils dans un espace politique apaisé. Et pour cela il a besoin d’alliances politiques. Et Wade a visé les partis politiques significatifs. Après l’APR, le parti au pouvoir, Wade a visé Bokk Gis Gis…

Pourquoi Bokk Gis Gis ?

Pape Diop, président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG), est l’ancien homme de confiance de Wade. Il a été successivement son président de l’Assemblée nationale et président du Sénat. Il fut de 2000 à 2012, le second personnage de l’Etat. Il n’était pas seulement un allié politique mais il était aussi le financier du parti. Quand Wade avait des problèmes d’argent, il se tournait instinctivement vers…Pape Diop. Et si Wade a choisi la réconciliation politique avec Pape Diop, ce doit être plus pour les capacités financières de Pape Diop que pour sa capacité de mobilisation politique. Pape Diop pourra toujours aider Karim en cas difficultés financières. Wade assure la sécurité physique de Karim en se réconciliant avec Macky…Et la sécurité financière de Karim en se réconciliant avec Pape Diop…

Et pourtant Karim était à l’origine de la crise entre Wade et Pape Diop…Une affaire de « gros sous » de la campagne présidentielle, ténue secrète par Wade et Pape Diop.

