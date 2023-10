Les sondages qui « tuent » Sonko…Son résultat à la présidentielle

Les commentaires sur la participation de Sonko à la présidentielle sont vertigineux. Selon plusieurs analystes et observateurs, Ousmane Sonko remporterait la présidentielle au 1er tour du scrutin. Certains accusent le pouvoir de Macky Sall d’empêcher Ousmane Sonko de participer à l’élection parce que ce dernier raflerait la majorité des suffrages. D’autres reprochent au patriote en chef de surévaluer ses forces et de se lancer dans la surenchère. Mais le verdict des sondages est tout autre. Ousmane Sonko n’a pas l’étoffe du surpuissant et son manteau de favori s’est dégradé…

Les patriotes ont toujours cru que leur leader était un super homme. Certains le prennent pour un saint homme et d’autres dépassent les limites en le prenant pour un Dieu allant jusqu’à prier devant son portrait. Pour ces mêmes patriotes, Ousmane Sonko était invincible et imprenable. Il le disait lui-même : « si Macky est un homme…alors qu’il vienne m’arrêter et il verra ».

Mais l’arrestation de Sonko a prouvé le contraire. Depuis le 31 juillet, le patriote en chef qui avait dit « il me tue ou je le tue », croupit dans la prison de haute sécurité de Sébikhotane. Et rien ne se passe dans le pays. Au contraire…depuis que le patriote en chef est en prison, le pays est calme et les Sénégalais vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était.

Cette situation a poussé une agence de la place à organiser des sondages sur les chances du prisonnier à la présidentielle de 2024. La question principale était la suivante : « Voteriez-vous pour Ousmane Sonko à l’élection présidentielle du dimanche 25 février 2024 ? Pourquoi ? Et les résultats sont stupéfiants. Ousmane Sonko ne gagnerait pas au 1er tour et serait même en difficulté pour atteindre le second tour.

La côte de popularité de Sonko a fortement chuté. Et les réponses au « Pourquoi vous ne voterez pas pour lui » sont stupéfiantes : « trop de mensonge » « trop de violence » « peur du salafisme » « peur de l’aventurisme ». Ousmane Sonko n’est plus l’homme aussi célèbre qu’on le croit. Même si ses partisans de faire croire le contraire en racontant un peu partout que les résultats des sondages lui donnent la victoire, Ousmane Sonko a perdu la confiance des Sénégalais.

A cause de ses multiples appels à la violence, les Sénégalais ont tourné le dos à Ousmane Sonko. La preuve, il est mis en prison et le pays n’est à feu et à sang comme lui et ses partisans le prédisaient. Le leader de l’ex Pastef est aujourd’hui condamné à avoir recours à la grève de la faim pour obtenir sa libération. Non seulement, il est jeté en prison, mais il est en ce moment radié des listes électorales. Lui qui aimait défier la justice, refusant même de répondre aux convocations des magistrats s’est tourné vers le Tribunal de Ziguinchor pour obtenir sa réintégration sur les listes électorales.

Jamais Ousmane Sonko n’avait pensé que les Sénégalais allaient lui tourner le dos et le laisser seul dans son combat. Il avait compté aussi sur l’intervention des Chefs religieux pour obtenir une médiation ainsi que sa libération, mais ceux-ci ont décidé de laisser la justice faire son travail. D’autant qu’Ousmane Sonko n’a jamais écoute les appels à la paix que les Chefs religieux n’avaient de cesse de lancer. Il paye ses nombreuses fautes.

Tout le monde lui tourne le dos. Il est seul avec ses avocats dans son combat. Et les résultats des sondages commis ces derniers temps, montrent à quel point sa popularité a baissé. Et ensuite, il ne peut pas participer à l’élection présidentielle de février 2024. Le maire de Ziguinchor est cuit. Macky Sall a attendu le bon moment pour le cueillir et le neutraliser définitivement.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn