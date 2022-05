Les supporters de Liverpool demandent à Sadio Mané de rester

En cas de départ de Lewandowski cet été, le Bayern Munich serait prêt à recruter Sadio Mané ou Marcus Rashford. Après cette information, les supporters de Liverpool implorent l’attaquant sénégalais de rester chez les Reds.

Sadio Mané dont le contrat avec l’équipe de Jurgen Klopp expire en 2023 est dans le collimateur des géants allemands du Bayern Munich et pourrait être transféré en Bundesliga la saison prochaine. Mais plusieurs fans ont réagi à la nouvelle et espèrent qu’il en décidera autrement. Sadio Mané est la première recrue du manager Jurgen Klopp à Liverpool, et a passé six saisons avec les Reds, remportant la Premier League, la Ligue des champions de l’UEFA et la FA Cup.