Les Syndicats de santé sortent l’artillerie lourde contre Macky

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM

Communiqué de grève N°05

Conformément au terme de l’exécution du 3ème plan d’actions de L’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D-CNTS Santé-SAT CL (ASAS) AND GUEUSSEUM entamé le 26 mars 2022, l’évaluation en est faite ce samedi 16 avril 2022 au siège social de l’UNSAS par le Directoire national élargi aux Présidents d’assemblée régionale AND GUEUSSEUM.

A l’ouverture de la séance, la situation qui sévit à Louga suite au décès à la maternité de l’hôpital régional de Louga de la femme Astou SOKHNA en état de grossesse a été débattue. Après avoir formulé des prières pour le repos de l’âme de la défunte, l’ASAS a déploré la sortie du ministre de la santé et de l’action qui n’a pas attendu les conclusions de l’enquête judiciaire pour condamner les vaillants travailleurs avant de les jeter délibérément en pâture devant le lynchage médiatique en les exposant à la vindicte populaire pour essayer de masquer en vain les tares du système dont il est le garant.

L’évaluation a porté sur le 3ème plan d’actions et le compte rendu des négociations Gouvernement-syndicats du secteur de la santé.

Sur la rencontre avec le Gouvernement, contrairement à une séance de négociations sur le système de rémunération à laquelle on s’attendait à la suite de la rencontre avortée du 10 mars 2022 au Terroubi sur invitation du ministre de la Fonction publique, le Gouvernement par la voix du Ministre des finances a invité les syndicats à une séance d’écoute des revendications à incidence financières des quatre entités présentes à savoir les deux coalitions syndicales et les deux autres syndicats corporatistes.

Prenant la parole le premier, le Président de AND GUEUSSEUM a passé en revue les 09 points à incidence financières du préavis de grève déposé le 16 février 2022 dans lequel nous demandions la signature du protocole d’accords des négociations Gouvernement-AND GUEUSSEUM démarrées le 21 mai 2021 et l’ouverture de négociations sur le système de rémunération.

Cet exercice a permis de faire l’inventaire des différents points avec une pertinence de l’argumentaire dans leur exhaustivité non sans ajouter la requête des agents de l’ex CTO dont le gap de cotisations sociales non versées d’un montant de 99 millions amoindrit drastiquement leur pension de retraite que le Ministre des finances a promis d’étudier.

A la suite du Président de AND GUEUSSEUM, les autres ont aussi présenté leurs prétentions financières après celles du SG du SATSUS qui s’est entièrement retrouvé dans les points et le plaidoyer de l’ASAS qu’il n’a pas manqué de féliciter.

Dans sa synthèse, le Ministre des finances a déclaré avoir enregistré toutes les revendications et promet de nous revenir dans une dizaine de jours avec des propositions concrètes à matérialiser à la fin du mois de mai 2022 à l’instar de l’éducation nationale via la loi rectificative de finances.

Contrairement aux affabulations de certains participants qui n’avaient transmis aucun document sur les indemnités à l’Etat, aucune négociation ne s’est engagée, ce fut simplement une séance d’enregistrement des doléances par le Gouvernement représenté par Madame le Ministre de la Fonction publique, Messieurs le Ministre des finances, de la santé et de l’Action Sociale, du Travail et le Ministre Conseiller du Président de la République (Assane DIOP) et leurs proches collaborateurs.

Il faut signaler qu’à la suite de la proposition du MSAS, le Gouvernement s’est engagé à incessamment signer le Protocole d’accords Gouvernement-AND GUEUSSEUM comprenant entre autres des avancées sur le plan de carrière des personnels (révision de la clé de répartition des recettes des CDS, Communautaires, Techniciens supérieurs, Maintenanciers, Assistants Infirmiers, Infirmiers Brevetés, Aides sociaux, Assistants Dentaires, Administratifs, ENDSS, ENTSS, Fonction publique locale actuellement en mise en œuvre, Namora et Daga-kholpa (104 ha) rémunération des Conseillers en Travail social, Enseignants dans les écoles de santé et de l’action sociale, etc.

Après avoir constaté la forte mobilisation des camarades et leur détermination sans failles dans le respect du troisième plan d’action et devant l’atermoiement du Gouvernement, AND GUEUSSEUM a décliné le 4ème plan d’actions dont la synthèse retient les points suivants :

Poursuite des rencontres de vulgarisation de la plateforme revendicative et remobilisation des camarades et sympathisants ; Reconduction de la rétention des informations sanitaires et sociales jusqu’au 07 mai 2022 ; Reconduction du boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination jusqu’au 07 mai 2022 ; Conférence de presse le mardi 19 avril 2022 à 10H30 mn au siège de l’UNSAS ; Grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 en soutien aux camarades de Louga ; Sit-in national le mercredi 27 avril 2022 ; Grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022 ; Evaluation le 07 mai 2022 à 10H30 mn au siège de la FGTS.

Enfin, AND GUEUSSEUEM félicite tous les camarades et sympathisants pour la discipline syndicale affichée lors du troisième plan d’action et les exhorte à plus de vigilance pour le respect de la dignité des travailleurs de la santé et de l’action sociale en général et les paramédicaux en particulier et réaffirme que rien ni personne ne pourrait le distraire.

Le Directoire

Dakar, le 16 avril 2022