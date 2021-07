Les travailleurs de Dakar Dem Dikk très remontés contre le directeur

Rien ne va plus à la société de transport Dakar Dem Dikk. La gestion du tout nouveau directeur, Omar Boun Khatab Sylla, est décriée par les syndicalistes. Selon les syndicalistes, le successeur de Maître Moussa Diop refuse d’octroyer les avances Tabaski, une première dans la boîte. Ils dénoncent aussi les promesses non tenues d’Omar Boun Khatab Sylla.

« Tous les engagements qu’il avaient pris n’ont pas été respectés », déplore le nouveau syndicat des travailleurs de Dakar Dem Dikk sur les ondes de la Zik Fm. Il s’agit notamment du relèvement du parc automobile, l’amélioration des conditions de travail des travailleurs.

Le Syndicat Nouveau des Travailleurs de DDD dénonce également le recrutement abusif de prestataires dans l’entreprise et demande son arrêt immédiat. Les syndicalistes exigent la promotion de tous les agents ayant plus de dix ans dans leur corps, à commencer par les receveurs de matricule 305 et le reclassement immédiat des techniciens en catégorie THQ et le remplacement des postes vacants.