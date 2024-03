L’Etat Islamique attaque Moscou : 115 morts et plus de 100 blessés

Ce que l’on sait de l’attentat dans une salle de concert, revendiqué par le groupe Etat islamique

Une enquête pour « acte terroriste » a été ouverte par les autorités russes. La présidence ukrainienne assure n’avoir « rien à voir » avec cette attaque, qui a fait 115 morts et une centaine de blessés.

Les sirènes ont résonné une bonne partie de la nuit dans Moscou. Au moins 115 personnes ont été tuées et plus d’une centaine blessées dans une attaque contre une salle de concert située dans une banlieue de la capitale russe, vendredi 22 mars. Une enquête a été ouverte pour « acte terroriste », a annoncé le Comité d’enquête russe, alors que le Kremlin a annoncé samedi l’arrestation de onze personnes, dont quatre soupçonnées d’avoir directement participé à l’attentat.

Celui-ci a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, via la messagerie Telegram, quelques heures après les premiers coups de feu. Franceinfo fait le point sur ce que l’on sait de cette attaque meurtrière.

Le bilan provisoire est de 115 morts

L’attaque a causé la mort de 115 personnes, selon un bilan provisoire communiqué samedi par le Comité d’enquête. Un précédent état des lieux faisait en outre état de plus d’une centaine de blessés.

« À la suite de l’attaque terroriste contre le Crocus City Hall, 115 personnes ont été hospitalisées, dont cinq enfants », a déclaré vendredi le ministre de la Santé russe Mikhaïl Mourachko, cité par à l’agence de presse russe Tass sur Telegram. Parmi ces victimes, soixante adultes et un enfant ont été grièvement blessés, précise le ministre. Le ministère de la Santé avance, lui, le chiffre de 145 victimes de l’attaque dans une liste accessible sur Telegram.

Selon le ministère russe des Situations d’urgence, les pompiers sont parvenus à évacuer une centaine de personnes qui se trouvaient dans le sous-sol de la salle de concert. Des opérations étaient toujours en cours, en fin de soirée, pour « sauver des personnes se trouvant sur le toit du bâtiment à l’aide d’équipements de levage ».

Onze personnes interpellées, dont quatre assaillants, selon le Kremlin

Les autorités russes ont arrêté onze personnes, dont quatre soupçonnées d’avoir directement participé à l’attentat, a annoncé le Kremlin sur Telegram samedi.

Les services de sécurité affirment que les suspects de l’attaque meurtrière avaient des « contacts » en Ukraine et comptaient y fuir. Des suspects ont été arrêtés dans une région russe frontalière de l’Ukraine, ajoute le FSB.

Des armes automatiques utilisées par les assaillants

Les services de secours, cités par l’agence russe Interfax, ont fait état d’un « groupe de deux à cinq personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armées d’armes automatiques » qui ont « ouvert le feu sur les agents de sécurité à l’entrée de la salle de concert » puis « commencé à tirer sur le public ». Une description de l’attaque que confirme un journaliste de l’agence de presse publique Ria Novosti. Selon lui, des individus en tenue de camouflage ont fait irruption dans la salle de concert avant d’ouvrir le feu et de lancer « une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie ».

Les chaînes Telegram d’actualités Baza et Mash, réputées proches des forces de l’ordre, ont publié des vidéos montrant au moins deux hommes armés avançant dans le hall. Sur ces images, on peut également voir des corps au sol et des groupes de personnes se précipitant vers la sortie.

Le groupe Etat islamique revendique l’attaque

Sur l’un de ses comptes Telegram, le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué être à l’origine de l’attaque : des combattants de l’EI « ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens (…) dans les environs de la capitale russe Moscou », est-il écrit dans le message relayé par l’organe de propagande de l’organisation. Ces assaillants « se sont retirés dans leurs bases en toute sécurité », assure également le groupe terroriste.

L’EI a déjà ciblé la Russie par le passé et a notamment revendiqué l’attaque ayant blessé 13 personnes en décembre 2017 dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. L’EI et la Russie « ont un long contentieux et il y a, entre guillemets, une « dette de sang » qui remonte à plusieurs années, à la guerre en Syrie ou à la Tchétchénie », rappelle au micro de franceinfo Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste du jihadisme.

