Levée sanctions contre le Mali : Mamadou Dione satisfait par la décision

Après plus de 5 mois, les sanctions économiques et financières de la CEDEAO contre le Mali sont levées. Une décision saluée à travers le monde. Pour Mamadou Dione, cette décision est une grande « bouffée d’oxygène » pour notre économie. Mais selon lui, le Sénégal ne peut pas se féliciter de la levée de ces sanctions.

« La CEDEAO lève des sanctions économiques contre le Mali, c’est une très grande bouffée d’oxygène pour l’économie sénégalaise. Près de 65% des marchandises en destination du Mali passent par le port autonome de Dakar et près de 80% de ce qui rentre au Mali en hydrocarbures…. avec 2.500.000 tonnes de marchandises de transit par an qui passent par le port autonome de Dakar en destination du Mali, le Sénégal ne peut que se féliciter de la levée des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Mali », renseigne Mamadou Dione dans un post sur Facebook.

« Sur le plan du commerce extérieur, le Mali « injecte » près de 200 milliards par an dans l’économie sénégalaise selon le Directeur général du PAD Mr Sadith Beye. Aussi, en plus du montant évoqué, les effets indirects et les effets induits sur le plan socioéconomique sont très significatifs. Vivement un renforcement de ce potentiel entre ces pays d’autant que nos peuples sont plus frères », plaide le membre de l’UCS.