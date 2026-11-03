LFR 2026 : Abdou Karim Fofana s’en prend à Ousmane Sonko et à PASTEF

L’ancien ministre Abdou Karim Fofana a vivement critiqué Ousmane Sonko et PASTEF dans une publication sur le réseau social X. Il dénonce leur conception du patriotisme et les accuse d’avoir contribué à fragiliser les fondamentaux économiques et sociopolitiques du Sénégal.

Abdou Karim Fofana estime que le mot « patriotisme » a perdu son sens depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau régime. « Ousmane Sonko et Pastef ont dénaturé le mot “patriote” au Sénégal », écrit-il. Selon lui, les interventions dans l’émission « Wax Sa Xalaat » auraient progressivement associé ce terme au blocage, à la destruction et à l’incompétence.

Pour appuyer ses critiques, l’ancien ministre évoque le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, dans un contexte marqué par la crise de la dette. Il cite également la dégradation de la note souveraine du Sénégal par Moody’s, ramenée à Ca, ainsi que les relations qu’il juge fragilisées avec les partenaires financiers.

Abdou Karim Fofana alerte par ailleurs sur les difficultés liées au règlement de la dette intérieure, qu’il estime compromis avant la fin de l’année. L’ancien ministre évoque enfin les bourses de sécurité familiale, dont le versement pourrait, selon ses projections, connaître des retards. « Les bourses de sécurité familiale attendront. On vous avait prévenus », conclut-il.