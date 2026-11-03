LFR 2026 : Abdourahmane Sarr appelle à bâtir le budget sur la réalité des chiffres

Le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Ancien ministre de l’Économie entre 2024 et 2026, Abdourahmane Sarr est revenu sur cette séquence institutionnelle dans un texte publié sur X, ce mardi 3 novembre. Tout en saluant la tenue d’un débat démocratique, il a insisté sur la nécessité de construire une stratégie de financement crédible et de renforcer la souveraineté du Sénégal dans la gestion de ses finances publiques.

D’emblée, l’ancien ministre a replacé les débats autour de la LFR dans le contexte de la configuration politique actuelle et de la répartition des rôles entre les institutions. « Le Sénégal vient de vivre une séquence de débats qui honorent notre démocratie et notre Assemblée nationale. Je m’y attendais, au regard de notre configuration politique et de la distribution des rôles entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko », a-t-il écrit.

Pour Abdourahmane Sarr, les difficultés budgétaires actuelles soulignent l’urgence de rompre avec les pratiques du passé et de mettre en place une stratégie de financement crédible. « Après ce qui s’est passé entre 2019 et 2024, et peut-être bien avant, le Sénégal a besoin d’une stratégie de financement crédible et d’une prise de responsabilité souveraine sur sa trajectoire économique. Plus jamais nos finances publiques ne doivent être gérées dans l’opacité, au point de dépendre d’acteurs extérieurs pour établir la vérité de notre situation économique et financière », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre rappelle que cette exigence de transparence figurait déjà parmi les orientations du rapport macroéconomique publié par son département en mars 2026. Celui-ci prévoyait notamment un retour du déficit à 3 % du produit intérieur brut (PIB) à l’horizon 2027, en tenant compte des chocs enregistrés dès le premier trimestre de l’année.

Il affirme également avoir alerté, depuis plusieurs semaines, sur la nécessité de bâtir la LFR 2026 à partir de l’exécution réelle du budget, en prenant notamment l’année 2025 comme référence pour les investissements publics.

Abordant les relations avec les partenaires au développement, notamment le Fonds monétaire international (FMI), Abdourahmane Sarr a insisté sur l’importance de disposer de données budgétaires fiables, tout en rappelant que les décisions doivent rester du ressort des institutions nationales.

« Ayant participé, au cours des deux dernières années, aux échanges sur le cadrage macroéconomique du Sénégal avec les autorités nationales et nos partenaires internationaux, je mesure l’importance d’une information budgétaire sincère pour la crédibilité de notre pays. Le Tableau des opérations financières de l’État (TOFE) transmis au FMI confirme l’importance de cette démarche. Mais le FMI n’est pas le représentant des intérêts du peuple sénégalais. Cette responsabilité appartient à nos institutions », a-t-il souligné.

Pour étayer son analyse, l’ancien ministre s’est appuyé sur les données relatives aux investissements publics. Selon les chiffres qu’il avance, ceux-ci s’élevaient à 1 031 milliards de francs CFA à fin septembre 2026, contre 1 069 milliards à la même période en 2025.

Or, pour atteindre les 2 249 milliards de francs CFA prévus dans la LFR, il faudrait mobiliser 1 218 milliards supplémentaires au cours des trois derniers mois de l’année. Un niveau d’exécution supérieur à celui enregistré durant les neuf premiers mois, qui suscite ses réserves. « Ce n’est pas possible ou il faudrait le démontrer », estime-t-il.

La question des subventions énergétiques constitue un autre point de son intervention. Abdourahmane Sarr plaide pour une prise en compte exhaustive des obligations financières de l’État, indépendamment des délais administratifs d’ordonnancement. Il estime qu’il revient à l’Exécutif de prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité du secteur énergétique, y compris, lorsque les conditions légales sont réunies, par le recours à des décrets d’avance.

Pour la suite, l’ancien ministre considère qu’une meilleure connaissance de la situation réelle des finances publiques pourrait permettre de définir une trajectoire budgétaire plus crédible pour 2027. Il estime qu’un déficit inférieur à 5 % du PIB rebasé en 2026 paraît désormais accessible et faciliterait un retour à 3 % en 2027, conformément à la trajectoire précédemment retenue.

Selon lui, une telle crédibilité contribuerait également au renforcement de l’UEMOA et aux capacités de refinancement du Sénégal sur le marché régional, sans recourir à une restructuration.

En conclusion, Abdourahmane Sarr rappelle que la sincérité budgétaire doit dépasser les clivages politiques et les rapports de majorité. « La sincérité budgétaire n’est pas une question de personnes ou de majorité politique. Elle est indispensable à la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires du Sénégal », a-t-il conclu.