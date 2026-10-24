LFR 2026 : Al Aminou Lô annonce une conférence de presse après le rejet du texte en commission

Le Premier ministre Al Aminou Lô va faire face à la presse dans un contexte marqué par des tensions entre l’Exécutif et la majorité parlementaire autour du Projet de loi de finances rectificative (PLF) 2026, rejeté par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le Gouvernement indique que cette rencontre « sera l’occasion de présenter les analyses économiques et financières qui sous-tendent le PLFR 2026, dont la mise en œuvre vise à améliorer la qualité de vie des Sénégalais ».

L’Exécutif est également revenu sur le déroulement de l’examen du texte en commission. Les travaux ont débuté le mardi 20 octobre 2026, lors d’une première séance au cours de laquelle les députés ont soulevé plusieurs interrogations portant notamment sur les prévisions de recettes, les arbitrages budgétaires, la programmation des investissements publics et les subventions à la consommation d’énergie.

« À l’issue de cette première séance, les travaux ont été reportés d’un commun accord afin de permettre au Gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées par les membres de la Commission », précise le communiqué.

Les discussions ont repris le vendredi 23 octobre, avec la présentation par le Gouvernement d’un mémorandum de réponses aux questions soulevées par les députés. Toutefois, « malgré les informations et clarifications complémentaires apportées par le Gouvernement, le Projet de loi de finances rectificative 2026 a été rejeté par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire », indique le communiqué.

À travers cette conférence de presse, le Gouvernement entend exposer les arguments économiques et financiers justifiant le PLFR 2026 et défendre les objectifs assignés à sa mise en œuvre, notamment l’amélioration de la qualité de vie des Sénégalais.

L’Exécutif réaffirme enfin son attachement au dialogue institutionnel, à la transparence dans la gestion des finances publiques et à l’information des citoyens.