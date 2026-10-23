LFR 2026 : Al Aminou Lo écarte l’idée d’un débat public avec Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Al Aminou Lo, a écarté la proposition d’Ousmane Sonko d’organiser un débat public sur les finances de l’État et le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Lors d’une réunion interministérielle tenue hier, le chef du gouvernement a affirmé vouloir se concentrer sur les urgences auxquelles le Sénégal est confronté.

« On ne nous attend pas dans un débat inutile ni dans des blocages institutionnels. Les Sénégalais sont aujourd’hui éprouvés. En tant que premier ministre, je vais consacrer mon temps aux urgences qui attendent. Pas autour des débats qui doivent se tenir à l’Assemblée nationale… », a déclaré Al Aminou Lo.

Cette prise de position intervient après l’invitation lancée, lundi 19 octobre à Dakar, par Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale et chef du Pastef. Ce dernier avait proposé au Premier ministre un débat public sur les finances de l’État, après avoir annoncé que les députés de son parti ne voteraient pas le projet de LFR 2026 en l’état.