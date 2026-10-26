LFR 2026 : Aldiouma Sow alerte sur l’avenir des conventions entre l’État et les médias

La levée du gel des conventions entre l’État et les médias sénégalais pourrait-elle être compromise par le blocage de la loi de finances rectificative (LFR) ? C’est le risque soulevé ce lundi 26 octobre 2026 par Adiouma Sow, qui alerte sur les conséquences potentielles du refus des députés de Pastef de voter le texte budgétaire.

​Alors que le Premier ministre, Al Aminou Lo, a annoncé avant-hier la levée du gel des conventions liant l’État aux entreprises de presse, cette décision était porteuse d’espoir pour un secteur confronté à d’importantes difficultés financières.

​« Le Premier ministre Al Aminou Lo a pris la décision de lever le gel des conventions entre l’État et les médias sénégalais. Ce qui veut dire que, quand les députés de Pastef refusent de voter la LFR, la décision prise par le Premier ministre pour renforcer les liens entre les médias et le gouvernement risque d’être chamboulée », a déclaré Aldiouma Sow dont les propos sont repris par Seneweb.

​Pour les entreprises de presse, cette levée du gel constituait une perspective de soulagement financier. Mais l’impasse autour de la LFR pourrait fragiliser cet espoir et compliquer les perspectives d’un secteur en quête de ressources pour préserver ses activités et améliorer ses conditions de fonctionnement.