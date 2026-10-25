LFR 2026 : Ayib Daffé dénonce la suppression des crédits destinés aux abris provisoires

La résorption des abris provisoires dans les écoles figure parmi les points de désaccord entre le gouvernement et les députés de Pastef autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Lors du point de presse de son parti, ce dimanche, le président du groupe parlementaire Pastef, Ayib Daffé, a déploré la suppression des crédits consacrés à ce programme, qu’il considère comme essentiel pour réduire les inégalités scolaires et garantir l’égalité des chances.

« On ne peut pas sacrifier l’éducation », a-t-il déclaré, rappelant que la résorption des abris provisoires constitue, selon lui, une priorité nationale.

Le parlementaire affirme que les députés de Pastef n’ont aucun intérêt à bloquer l’action gouvernementale et ne sont pas opposés au dialogue. Leur désaccord porte plutôt sur les arbitrages budgétaires et leurs conséquences potentielles sur les populations.

Ayib Daffé reconnaît l’importance des bourses de sécurité familiale pour soutenir les Sénégalais confrontés aux difficultés économiques. Il estime toutefois que les transferts sociaux ne doivent pas se faire au détriment des investissements dans les services publics.

« Donner de l’argent aux Sénégalais pour les soulager est une bonne idée, mais leur donner cet argent sans avoir d’écoles pour apprendre, d’hôpitaux pour se soigner et de routes pour se déplacer n’est pas pertinent », soutient-il en substance.