Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre en vigueur le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026.

La décision a été officialisée par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, selon un communiqué de la Présidence de la République signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.

Le communiqué précise que le chef de l’État a pris cette décision en sa qualité de gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l’État.