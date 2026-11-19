La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejetée par l’Assemblée nationale, continue de susciter des réactions au sein de Pastef. L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, s’en est vivement pris au chef de l’État.

Dans une publication sur Facebook, le membre de Pastef dénonce une démarche qu’il juge antidémocratique, allant jusqu’à la qualifier d’« acte de dictature ».

« En forçant illégalement par décret la mise en œuvre d’une LFR rejetée par le Parlement, le président de la République pose un acte de dictature », a-t-il déclaré.

Waly Diouf Bodiang estime également que cette décision risque d’entraîner une concentration progressive des pouvoirs entre les mains du chef de l’État. « Tous les pouvoirs vont progressivement être concentrés entre les mains d’un seul homme », alerte-t-il.

L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar dit par ailleurs s’inquiéter de l’évolution de la situation politique du pays, rappelant les aspirations démocratiques des Sénégalais.

« Le peuple sénégalais ne s’est pas battu pour se retrouver dans cette situation », déplore-t-il, avant de conclure par un avertissement : « Nous ferons face. »