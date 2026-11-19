Le parti présidentiel Kiiraay tiendra une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2026, à partir de 17h30, à l’École Africaine d’Art Oratoire. La formation entend se prononcer sur l’actualité nationale.

Cette sortie médiatique intervient quelques heures après la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejeté par l’Assemblée nationale.

La mesure a été officialisée par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, annoncé dans un communiqué signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.

La Présidence précise que cette décision s’inscrit dans le cadre des prérogatives du chef de l’État, en sa qualité de « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».