Le président du parti RAVIE, Pape Modou Fall, tire la sonnette d’alarme face à la situation économique, sociale et politique du Sénégal. Dans une tribune consacrée aux difficultés que traverse le pays, il dénonce les conséquences des tensions politiques et des blocages institutionnels sur le quotidien des populations. Il appelle les responsables politiques à dépasser leurs rivalités pour replacer les préoccupations des Sénégalais au cœur de l’action publique.

Dans son analyse, Pape Modou Fall décrit un pays confronté à une accumulation de crises qui affectent directement les conditions de vie des ménages. Entre les dépenses liées à l’alimentation, au logement, à la santé et à la scolarité des enfants, de nombreux Sénégalais peinent à joindre les deux bouts. Une situation qui contraint les familles à compter chaque dépense, à reporter certains besoins et à vivre dans une incertitude permanente.

Pour le président de RAVIE, cette réalité sociale devrait constituer la principale préoccupation des autorités et des acteurs politiques. Il estime que les populations ne peuvent attendre la résolution des différends institutionnels pour faire face à leurs difficultés quotidiennes. Les jeunes sans emploi, les familles confrontées à la cherté de la vie et les petits entrepreneurs continuent de subir les conséquences de la situation économique.

Pape Modou Fall s’inquiète également de la multiplication des mouvements de grève dans plusieurs secteurs et de la persistance de la migration irrégulière. Il considère ces phénomènes comme des manifestations d’un malaise social profond et d’un besoin urgent de perspectives, notamment pour la jeunesse.

Sur le plan économique, il pointe les incertitudes budgétaires liées au rejet du PLFR 2026 et aux difficultés rencontrées dans le processus d’examen et d’adoption du PLFI 2027. Selon lui, ces tensions institutionnelles renforcent le manque de visibilité dont les entreprises ont besoin pour investir, recruter et développer leurs activités.

Il évoque notamment les difficultés de trésorerie, l’accès compliqué au financement et le ralentissement de l’activité économique. Pour le président de RAVIE, lorsque les entreprises peinent à maintenir leurs activités, les investissements diminuent, les recrutements ralentissent et les ménages en subissent directement les conséquences.

La situation politique constitue également un sujet de préoccupation dans sa tribune. Pape Modou Fall établit un lien entre les tensions au sein de l’ancien tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko et la recomposition du paysage politique autour de Kiiraay et de PASTEF. Il estime que ces rivalités dépassent désormais le cadre partisan et peuvent affecter la confiance des investisseurs, qui restent attentifs à la stabilité des institutions et à la cohérence des décisions publiques.

L’attente autour de l’accompagnement du Fonds monétaire international (FMI) ajoute, selon lui, une autre dimension aux incertitudes économiques. Le Sénégal doit retrouver une visibilité financière et rassurer ses partenaires, mais aussi restaurer la confiance dans ses institutions et ses orientations économiques.

Tout en reconnaissant la nécessité de la sincérité budgétaire, du contrôle parlementaire et de la transparence dans la gestion publique, Pape Modou Fall estime qu’aucune bataille politique ne devrait détourner l’attention des urgences sociales. Il appelle ainsi à une sortie des blocages, à une stabilité politique et à un dialogue responsable entre les institutions et les forces politiques.

Pour le président de RAVIE, les Sénégalais ne peuvent continuer à attendre que les responsables politiques règlent leurs différends alors que leurs besoins quotidiens restent pressants. Il plaide pour un sursaut national qui place la vie, la dignité et l’avenir des populations au-dessus des stratégies politiques et des rapports de force.