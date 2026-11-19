Le mouvement D.E.J.A, dirigé par Elhadji Bamba Tall, a officialisé son adhésion au parti Kiiraay du président Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion d’un meeting organisé le 14 novembre 2026 à la place publique de Keur Mbaye Fall, dans la commune de Mbao. Dans une déclaration rendue publique au lendemain de cette rencontre, le mouvement affiche son soutien au chef de l’État et appelle les populations à se mobiliser contre PASTEF, qu’il accuse de vouloir entraver l’action présidentielle.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que d’autorités administratives, religieuses et coutumières, de femmes, de jeunes et de plusieurs habitants de Mbao. Le président du mouvement, Elhadji Bamba Tall, s’est félicité de la mobilisation, qu’il qualifie de moment fondateur dans l’histoire politique de Keur Mbaye Fall et de Mbao.

Pour D.E.J.A, cette adhésion à Kiiraay traduit un engagement à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le mouvement considère également que la mobilisation de ses membres et la massification de ses rangs constituent des leviers importants pour soutenir le chef de l’État, notamment dans la perspective de la constitution d’une majorité parlementaire qu’il souhaite « diomayénne, stable, loyale et au service exclusif de la Nation ».

Dans sa déclaration, le mouvement s’est également prononcé sur la situation politique et budgétaire du pays. Il dénonce le rejet de la loi de finances initiale et de la loi de finances rectificative, qu’il attribue à des arguments qu’il juge « fallacieux et saugrenus ». D.E.J.A accuse ainsi PASTEF de chercher à affaiblir le président de la République et à paralyser le fonctionnement du système institutionnel.

Le mouvement reprend par ailleurs les critiques formulées à l’endroit du Plan de redressement économique et social (PRES). Il évoque notamment les prévisions de recettes fiscales et les montants mobilisés à fin septembre, estimant que les résultats enregistrés sont largement inférieurs aux objectifs annoncés. Selon les chiffres avancés dans sa déclaration, sur 762,9 milliards de francs CFA attendus, 311,5 milliards auraient été engrangés, tandis que les recettes atteindraient 175 milliards à fin septembre, soit une moins-value de 451,4 milliards de francs CFA.

D.E.J.A estime que l’État doit procéder à des arbitrages budgétaires afin de privilégier les projets structurants porteurs de croissance. Le mouvement mentionne également les subventions énergétiques, évaluées à 790 milliards de francs CFA, ainsi que les bourses de sécurité destinées à un million de ménages.

Abordant la question des fonds spéciaux, il affirme que ceux-ci relèvent du domaine réglementaire et soutient qu’ils ont toujours existé dans des domaines tels que le renseignement, la diplomatie et la sécurité publique intérieure. Le mouvement considère, en outre, que le président de la République dispose des outils juridiques nécessaires pour faire face à ce qu’il qualifie d’obstruction parlementaire.

À l’issue de sa déclaration, le mouvement D.E.J.A a réaffirmé son adhésion totale à Kiiraay et son soutien à Bassirou Diomaye Faye. Il a également salué le leadership et la vision du ministre Idrissa Samb, avant d’appeler les forces vives de Mbao et du Sénégal à une mobilisation générale.

Son appel le plus direct vise PASTEF, dont il réclame le départ du pouvoir, estimant que son bilan à la tête du pays a été un désastre. « Sonnons la mobilisation pour bouter dehors le PASTEF », lance le mouvement dans sa déclaration.