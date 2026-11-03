LFR 2026 : L’Assemblée rejette le projet de loi sans débat

L’Assemblée nationale a rejeté, ce mardi 3 novembre, le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 présenté par le gouvernement. La majorité parlementaire de PASTEF, qui compte 130 députés sur les 165 que compte l’institution, s’est opposée au texte, invoquant un « désaccord profond » sur les lignes de crédits et les priorités gouvernementales.

Le rejet est intervenu sans débat, à la suite d’une question préalable soulevée par le député Amadou Ba, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. L’adoption de cette procédure a conduit les parlementaires à écarter directement le projet de loi soumis à leur examen. Nous y reviendrons en détail…