LFR 2026 : L’Assemblée se dit prête à rencontrer le gouvernement avant l’examen en plénière

L’Assemblée nationale a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec le gouvernement autour de l’examen du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026. Dans une note d’information datée du lundi 26 octobre 2026, l’institution apporte des précisions sur les modalités de ces échanges et se dit disposée à rencontrer le Premier ministre, le ministre chargé des Finances et les autres membres du gouvernement concernés.

À la suite de la demande du Premier ministre de poursuivre les discussions avec les autorités parlementaires, l’Assemblée nationale rappelle que son président ne participe ni aux travaux des commissions ni aux débats en séance plénière. Il ne prend donc pas part aux délibérations et aux décisions qui en découlent.

Dans ce contexte, l’institution estime que toute démarche concernant l’examen du PLFR doit prioritairement associer la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire ainsi que les groupes parlementaires, présentés comme les principaux acteurs de l’examen du texte.

L’Assemblée nationale souligne toutefois que les travaux de la commission sont déjà clos et que la séance plénière est prévue le lendemain, mardi 27 octobre. À ce stade de la procédure, indique-t-elle, aucune nouvelle procédure formelle ne peut raisonnablement être engagée avant l’examen du texte en plénière.

Malgré cette contrainte, l’institution se dit prête à recevoir le gouvernement dès l’après-midi du lundi 26 octobre, selon la composition que celui-ci jugera appropriée. Elle précise avoir sollicité auprès du ministre chargé des Finances des informations et des documents complémentaires afin de rendre cette rencontre utile et de permettre des avancées concrètes sur les points encore en suspens.

Dans sa note, l’Assemblée nationale insiste sur sa volonté de parvenir à une solution consensuelle, dans le respect des prérogatives de chaque institution. Elle affirme que la recherche d’un compromis doit reposer sur des réponses précises aux préoccupations soulevées lors des travaux de la commission, avec pour objectif l’intérêt supérieur du peuple sénégalais.