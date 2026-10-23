LFR 2026 : Le projet de loi rejeté en commission

Le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 a été rejeté ce vendredi 23 octobre par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Cette décision intervient alors que le groupe parlementaire de Pastef conteste plusieurs dispositions du texte et a annoncé son refus de le voter en l’état.

Lors d’un point de presse tenu le lundi 19 octobre, Ousmane Sonko avait indiqué que les députés de Pastef ne soutiendraient pas le projet de LFR dans sa version actuelle. Le Premier ministre avait notamment réclamé un encadrement des fonds spéciaux et davantage de transparence dans la gestion des deniers publics.

Il avait également exprimé des réserves sur les orientations budgétaires retenues par le gouvernement, alimentant les désaccords autour de ce texte financier. Après son rejet en commission des Lois, le projet de loi doit encore être examiné par les députés en séance plénière. La suite de la procédure parlementaire reste donc attendue.