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Politique

LFR 2026 : Me Abdoulaye Tine dénonce une « manœuvre d’obstruction » de la majorité parlementaire

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Le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 continue de susciter des réactions au sein de l’exécutif. Me Abdoulaye Tine, porte-parole de la Présidence sénégalaise, a qualifié cette décision de la majorité parlementaire d’Ousmane Sonko de « manœuvre d’obstruction » à l’action gouvernementale. Il s’est exprimé dans un entretien publié ce jeudi par le journal L’Observateur.

« Ma lecture est simple : nous sommes passés d’un désaccord budgétaire à une manœuvre d’obstruction (…) Le plus troublant même, c’est l’accumulation d’irrégularités procédurales », a déclaré le ministre-conseiller.

Me Abdoulaye Tine a également évoqué les tensions politiques entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien mentor, Ousmane Sonko, devenu président de l’Assemblée nationale. Selon lui, l’attitude de la majorité parlementaire conduit à « légitimement se demander si un sentiment de vengeance envers le gouvernement ne s’est pas installé ».

De son côté, le parti Pastef, qui affirme être en « profond désaccord » avec le parti présidentiel Kiiraay, a justifié son rejet de la LFR 2026 par le « non-respect du principe de sincérité budgétaire ». Un argument que Me Abdoulaye Tine estime juridiquement non tenable.

Le porte-parole de la Présidence a toutefois prévenu que si le Parlement « persiste dans l’obstruction » de l’action politique et budgétaire, « le gouvernement démontrera qu’il ne se laisse pas faire ». Il a néanmoins précisé que « la voie privilégiée reste le dialogue ».

Me Abdoulaye Tine a assuré que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, « veillera à ce que le gouvernement mobilise les instruments prévus par la loi pour assurer la continuité de l’État, notamment les décrets d’avances en cas d’urgence ».

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