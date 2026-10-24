LFR 2026 : Pastef (aussi) annonce une conférence de presse

Aussitôt après l’annonce d’une conférence de presse du Premier ministre Al Aminou Lô sur le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, Pastef-Les Patriotes a annoncé, à son tour, une rencontre avec les médias prévue le même dimanche 25 octobre.

Le parti d’Ousmane Sonko, dont les députés ont voté contre le projet de texte en commission, prévoit de s’exprimer une heure après le chef du Gouvernement. « Pastef-Les Patriotes invite l’ensemble des médias nationaux et internationaux à sa rencontre avec la presse, le dimanche 25 octobre 2026, à partir de 17h », a annoncé la formation politique sur ses plateformes numériques.

Le parti n’a toutefois pas précisé les sujets qui seront abordés lors de cette rencontre. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions autour du PLFR 2026, après le rejet du texte par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

Cette conférence de presse pourrait notamment permettre à Pastef de réagir aux arguments économiques et financiers que le Gouvernement entend présenter pour défendre le projet de budget rectificatif.