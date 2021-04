Ousmane Sonko est très fort ! Dans un entretien accordé ce mercredi à « Jotna Tv », il est revenu sur les évènements consécutifs à la présidentielle de 2019, révélant les minutes de la rencontre secrète qu’il a eue avec Idrissa Seck chez Atepa Goudiaby, en présence de Boubacar Camara.

Le leader de Pastef déclare que Idy lui a demandé de donner un mot d’ordre à ses électeurs, pour manifester aux fins d’exercer quelque pression sur Macky Sall.

Le hic, Sonko, qui fait exprès de ne pas raconter ce qu’il a dit à ses alliés le soir du scrutin, soutient qu’il a rejeté la proposition de M. Seck, car ce dernier n’est jamais sorti manifester pour la transparence du processus électoral. C’est archi-faux ! Le 19 avril 2018, le jour du vote de la loi sur le parrainage, Idrissa Seck fut arrêté aux premières heures. Par contre, personne n’a vu la silhouette de Sonko, durant cette mémorable manifestation. Interrogez M. GOOGLE !

Autre trou de mémoire de Sonko – ou effet des séquelles liées à l’affaire Adji Sar – il ajoute que c’est après cette rencontre que de jeunes partisans de Idrissa Seck sont sortis manifester. « Le jour où ces jeunes manifestants étaient arrêtés, lui (Idy) était allé à Touba. Il n’a pas manifesté », ajoute Ousmane. Ce qui est encore faux ! Cette manifestation des jeunes de la coalition « IDY2019 » eut lieu le mardi 26 février 2019. Or, la visite de Idy à Touba, ce fut le 1 mars 2019. Soit plusieurs jours après la manif’ des jeunes de cette coalition. Le 27 février 2019, veille de la proclamation des résultats, Dakaractu, sous la plume de votre humble serviteur, révélait que le khalife général des Mourides a échangé au téléphone avec Macky Sall et l’a félicité.(https://www.dakaractu.com/Entretien-telephonique-Le-Khalife-general-des-Mourides-felicite-le-president-Macky-Sall-et-lui-renouvelle-sa-confiance_a166507.html).

Un grand nom de la presse, détracteur de Macky devant l’Eternel, qui qui lira, peut-être, ce texte, m’a appelé alors que, à bord d’un taxi, je répondais à l’invitation de Sen Tv pour me demander si j’étais l’auteur de l’article. Je le lui ai confirmé, en précisant que le mérite revient à la rédaction qui m’a fait confiance. Des jours plus tôt, j’étais l’auteur de l’article, révélant l’entretien téléphonique entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, sous les auspices de Alpha Condé ( https://www.dakaractu.com/Retombees-de-la-mediation-de-Conakry-Wade-et-Macky-se-sont-parles-au-telephone_a165873.html).

En réalité, en fin calculateur, Ousmane Sonko n’avait pas voulu mouiller le maillot car sachant que c’est le leader de Rewmi qui allait profiter de toute contestation vigoureuse de la réélection de Macky. Prédisposé à l’échec, Idy acculé, saisit la main tendue de Macky Sall, qui a pris l’initiative du dialogue. Très opportuniste, Ousmane Sonko a théorisé le deal pour occuper le fauteuil de leader de l’opposition, qui devait naturellement revenir à Idy, en l’absence du candidat du Pds, qui n’a pas non plus voulu se battre pour la cause de Seck.

Voilà ce qu’il fallait démontrer ! Sonko ferait mieux de rester concentré sur la vraie affaire : à savoir l’affaire « Sweet Beauté » et ne pas créer une affaire dans l’affaire pour faire oublier la vraie affaire. Dagno wor nak, talougn ay wakhou thouk’s ! Yoyou na yam ci salon bi !

Par Thierno Diop