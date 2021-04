Ansoumana DIONE demande un conseil présidentiel sur les…malades mentaux

Si le Président Macky SALL avait compris notre démarche par rapport aux malades mentaux errants, jamais, lui et son gouvernement, n’auraient barré la route à notre Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). En mettant en place cette organisation en 2000, nous avions deux objectifs dont la résolution de l’errance des malades et la création d’emplois, à travers ce phénomène, mieux que cela se fait avec les ordures.

Malheureusement, le Président Macky SALL a fait preuve d’un manque d’humanisme envers ces malades mentaux errants, avec la confiscation et la fermeture du Siège de l’ASSAMM à Kaolack, obtenu grâce au soutien du Président Abdoulaye WADE. En vérité, cette couche vulnérable peut générer plus de cinq mille emplois solides et permanents, d’où la nécessité pour le chef de l’Etat, de bien vouloir convoquer une réunion présidentielle sur ce sujet.

En Afrique et au Sénégal, les gouvernants doivent arrêter de sous-estimer la capacité des citoyens à relever certains défis. Si le Président Abdoulaye WADE fait confiance à Ansoumana DIONE, pourquoi le Macky SALL l’empêche-t-il de dérouler un programme bien réfléchi en l’an 2000 ? Depuis 2013, le Siège de l’ASSAMM à Kaolack, est resté fermer, alors que huit cent millions de francs CFA, ont été dépensés pour l’errance des malades mentaux.

D’ailleurs, ce samedi 24 avril 2021, Ansoumana DIONE devait rencontrer, à la Place de la Nation, ces malades mentaux errants. Mais, à cause des difficultés de transport, liées à la grève dans le secteur des hydrocarbures, cette rencontre a été reportée à une date ultérieure. Pour rappel, cette activité avait pour objectif d’assurer à ces concitoyens, jusqu’ici, ignorés par le Président Macky SALL, que l’ASSAMM ne les abandonnera jamais, quelques soient les obstacles.

Rufisque, le 24 avril 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)