Ramadan…100 millions de repas offerts à 10 pays Africains

Les familles et les individus à faible revenu dans 10 pays africains, dont l’Ouganda, le Ghana, l’Angola, la Sierra Leone, le Soudan, l’Égypte, la Somalie, le Kenya, la Mauritanie et la Tanzanie, recevront des colis alimentaires tout au long du mois sacré du Ramadan, dans le cadre de la campagne « 100 millions de repas » lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis et Souverain de Dubaï.

La plus grande campagne de dons alimentaires de la région vise à collecter 27 millions de dollars pour distribuer des colis alimentaires suffisants et préparer 100 millions de repas dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.

Pour assurer une distribution rapide et intégrée des denrées alimentaires, l’organisateur de la campagne, les Initiatives Mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, s’associe au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, un réseau de banques alimentaires dans la région et des organisations humanitaires dans les pays bénéficiaires.

Depuis son lancement, la campagne « 100 millions de repas » a attiré des dons massifs d’individus, d’hommes d’affaires, de philanthropes et de sociétés à l’intérieur et à l’extérieur des Émirats Arabes Unis pour fournir des colis alimentaires. Ainsi, les personnes dans le besoin seront en mesure de préparer leurs propres repas pendant le mois sacré du Ramadan. Chaque don de 30 cents américains fournit un repas à une personne dans le besoin dans les pays bénéficiaires, dont 10 pays en Afrique.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a plongé de nombreuses populations dans le désespoir économique et nous a poussés, en même temps, à faire preuve de plus compassion et de générosité. À quatre heures de chez nous, 52 millions de personnes luttent contre la faim. Nous devons prendre des mesures urgentes pour autonomiser les communautés mal desservies ».

Cette campagne lancée durant le mois du Ramadan fait partie de la contribution des EAU aux efforts mondiaux visant à lutter contre la faim dans le monde, un défi majeur qui a été exacerbé par l’épidémie de COVID-19. La campagne vise également à soutenir la communauté internationale à réaliser le deuxième des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies pour éradiquer la faim d’ici à 2030.

Les EAU est un pionnier philanthropique clé qui œuvre pour soutenir les populations les plus vulnérables à travers le monde. Les Émirats Arabes Unis ont été nommés premier donateur de la région et cinquième plus grand donateur du monde au Programme Alimentaire Mondial en 2019, avec une contribution de 270 millions de dollars américains.

Plus de 820 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, dont 52 millions de personnes dans la région MENA. La malnutrition contribue à environ 45 pour cent des décès d’enfants de moins de 5 ans et la faim coûte la vie d’un enfant toutes les 10 secondes.

Créée en 2015, les Initiatives Mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum est une organisation à but non lucratif regroupant plus de 30 entités humanitaires et de développement qui mènent des campagnes et des programmes consacrés à l’autonomisation des communautés vulnérables à travers le monde.

