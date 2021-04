Fonds alloués aux « jakartamen » : Mansour Faye se dédouane

Le ministre Mansour Faye, chargé de la gestion des fonds pour la résilience contre la Covid 19, se disculpe suite à la sortie du Gouverneur de Kaolack. Alioune Badara Mbengue, lors du Conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi des jeunes, avait déclaré, au nom de ses collègues, qu’ils n’avaient pas reçu l’argent dédié aux conducteurs de moto taxis Jakarta dans le cadre du Fonds force Covid-19.

Selon les services du ministère dirigé par le beau-frère du président Sall, « les Jakartamen ont bel et bien été pris en compte dans l’appui Covid-19, tout comme les AFTU, les taxis, les gares routières, etc. Une ligne de 450 millions F CFA leur a été allouée depuis plus de dix mois. Mais les deux associations de Jakartamen ne sont pas tombées d’accord sur l’utilisation de l’appui financier de l’État. Certains avaient proposé d’en faire un fonds de garantie pour le projet de tricycles, d’autres voulaient le partage du montant », renseignent-ils.

Par ailleurs, selon les collaborateurs de Mansour Faye, jusqu’au jeudi, 22 avril, trois (3) gouverneurs, à savoir Tamba, Thiès et Diourbel, n’avaient pas encore transmis leurs recensements sur les conducteurs de moto jakarta dans leurs régions respectives et ne se seraient exécutés qu’hier vendredi, tandis que celui de Fatick ne se serait toujours pas exécuté.

Avant de préciser que, « l’argent est dans les caisses du Trésor en attendant l’identification de tous les bénéficiaires, pour mise à disposition des gouverneurs chargés de sa répartition. La finalisation des listes des bénéficiaires et le virement des crédits du Trésor vers les gouverneurs sont les seules opérations qu’il reste à faire », précisent-ils.