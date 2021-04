Ousmane Sonko noir de colère contre Idrissa Seck

Les dernières attaques du leader de Rewmi, Idrissa Seck, qui a envoyé à la guillotine Ousmane Sonko avant même le verdict d’un procès passe mal chez le leader de Rewmi. Dans un entretien avec la chaîne de télé de son parti, il est revenu sur la dernière présidentielle pour mettre en exergue ce qu’il considère comme une absence de franchise chez Idy-Kirikou-Seck.

Pour Sonko, Idrissa Seck l’a appelé et a souhaité le rencontrer. « Quand nous nous sommes retrouvés chez Pierre Goudiaby Atépa avec Boubacar Camara, qui avaient tous les deux soutenu ma candidature, Idrissa SECK m’a dit qu’il faut qu’on manifeste. Que les résultats ne correspondaient pas à la réalité », rappelle le député.

Le leader de Pastef indique lui avoir répondu qu’il ne manifesterait, parce que quand il a été question de contester le déroulement du scrutin, personne ne l’avait vu. « Quand certains de ces jeunes sont allés manifester à la RTS, ils ont été arrêtés et malmenés. Pendant ce temps, il (Idy, Ndlr) a pris sa voiture pour partir à Touba », indique Sonko.

Le leader de Pastef affirme que les quatre candidats de l’opposition de la présidentielle se sont retrouvés une nouvelle fois. « On a alors décidé de ne pas reconnaître les résultats. De ne pas reconnaître non plus Macky SALL comme président de la République », indique-t-il. Seulement, se désole le député, aujourd’hui, ils sont tous du côté du pouvoir. « Je suis le seul à respecter la position que nous avions prise ensemble », dit-il.