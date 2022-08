L’homme qui a tué le père de Nicki Minaj est…

Le conducteur qui a tué le père de Nicki Minaj, Robert Maraj, dans un délit de fuite a été condamné à un an de prison.

Charles Polevich a été condamné à purger un an de prison mercredi, 3 août, après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de crime – avoir quitté les lieux d’un incident sans signaler et falsifié des preuves matérielles. En plus de cela, son permis de conduire sera suspendu pendant 6 mois et il paiera une amende de 5 000 $.

Polevich risquait jusqu’à 7 ans derrière les barreaux, mais le juge Howard Sturim a donné suite en s’engageant à le condamner à un an de prison maximum…

Le père de Nicki Minaj est décédé en février 2021 à l’âge de 64 ans après avoir été heurté dans un accident avec délit de fuite alors qu’il se promenait à Long Island.

Les fans sur Twitter ont exprimé leur mécontentement à l’égard du système judiciaire en réponse à la condamnation. Un abonné a donné son point de vue sur la peine : « L’homme qui a tué le père de Nicki dans un délit de fuite l’année dernière a été condamné à un an de prison et à une amende de 5 000, incroyable”.

Source AM