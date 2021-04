L’hôpital Dalal Jamm bientôt doté d’une unité de greffe de moelle à plus d’un milliard

Le Sénégal disposera bientôt d’unités de greffe de moelle et de procréation médicalement assistée. La première pierre a été posée hier, à l’hôpital Dalal Jamm, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, ces unités « uniques en Afrique de l’Ouest », « viennent s’ajouter aux importants investissements réalisés ces dix dernières années et qui ont permis d’améliorer considérablement les indicateurs de santé au Sénégal ».