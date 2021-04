Kemi Seba : « Idriss Déby…l’ultime rempart face aux terroristes du Sahel »

Mort d’Idriss Déby : Une multitude de réflexions…Par Kemi Seba

Le défunt Idriss Deby était entre autres,

Un militaire d’exception

Un autocrate radical et meurtrier

Un allié de la cancérigène FRANÇAFRIQUE

Mais un ultime rempart face aux terroristes au Sahel

Il est Mort sur la ligne de front

Il sera, aux Hommes et aux Femmes, dotés de raison et d’expérience, impossible de résumer Idriss Deby en une seule facette lorsque l’on connaissait la complexité de l’Homme.

Allié de la criminelle Françafrique, mais Co-financier de la chaîne de Tv anti française Afrique Media , ami intime du NÉOCOLON Jean-Yves Le Drian ,mais parfois très critique du Franc CFA, Idriss Deby représente cette génération de nos pères, au potentiel extraordinaire, qui auront à de trop nombreuses reprises, malgré leurs nombreux dons de Dieu, fait preuve de schizophrénie politique.

Bien qu’opposé à de trop nombreuses reprises à ses choix , il m’est difficile de me réjouir de la mort d’un Homme qui est mort sur la ligne de front avec ses convictions, et qui surtout, faisait office d’ultime rempart militaire face aux terroristes au Sahel.

En ce qui concerne le néocolonialisme français, il était un ennemi fondamental à mes yeux (même s’il lui arrivait de hausser le ton face à la France de temps à autres) .Mais en ce qui concerne les groupes terroristes , j’aurais souhaité avoir plus de dirigeants africains ayant sa stature militaire.

Une pensée pour toutes les familles tchadiennes, qui furent d’une manière où d’une autre, frappées par son régime sanguinaire. Et de l’autre, une pensée pour toutes celles et ceux, qui ayant un sens de l’analyse politique, lucide et froid, savent qu’à travers sa mort, le sahel risque d’être encore plus déstabilisé. L’Afrique L’Afrique du monde réel est complexe. Deby en fut un exemple matérialisé.

Kemi Seba