L’horizon 2035 de Pastef…Sonko et Bassirou Diomaye aux commandes

L’élection présidentielle du 25 février 2024 se jouera avec un candidat issu de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko invalidé, son plan B reprend le «projet». Bassirou Diomaye Faye est devenu son nouveau porte-étendard. Les deux frères politiques ont décidé de poursuivre un vieux rêve de la mouvance présidentielle. Confiants de leur victoire, les patriotes foncent vers leur propre…horizon 2035.

Pour s’inscrire dans la trajectoire de l’emergence vers l’horizon 2035, le Sénégal a adopté depuis 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le référentiel de sa politique économique et sociale. La Phase II contribuera à la réalisation de la vision « d’un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit ». Ce projet, Benno Bokk Yakaar voudrait le pérenniser avec Amadou Ba. Mais le candidat de la mouvance présidentielle a un nouveau concurrent.

Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye. Les patriotes comptent poursuivre le pensée du président Macky Sall. Ils croient dur comme fer que le numéro 2 de l’ex Pastef peut gagner l’élection alors qu’il est en prison. Dans cette optique, les patriotes voient déjà leurs deux leaders se passer le pouvoir. Dans la logique pastéfienne, Bassirou Diomaye Faye va faire un mandat de 5 ans. Durant cette période, il sera chargé de libérer Ousmane Sonko et toutes les personnes considérées comme des «prisonniers politiques». Durant son magistère, d’autres voient même Diomaye passer le pouvoir à son mentor.

Dans le cas contraire, le maire de Ziguinchor va prendre le pouvoir si Bassirou Diomaye Faye termine son mandat. Ce sera autour du PROS (Président Ousmane Sonko) de prendre les rênes pour deux mandats. Le leader de l’opposition radicale aura dix (10) années pour faire mieux que le régime du président Macky Sall. Ainsi, l’ex Pastef aura bouclé le reste de l’horizon 2035. Mais ceci n’est qu’un rêve utopique de jeunes leaders politiques qui n’ont aucune expérience en la domaine. Les partisans de Sonko n’ont pas pris en compte les réalités politiques.

Les premiers mois vont déterminer quelle gouvernance aura le prochain président. En effet, si l’un de leur leader est aux commandes, il aura quelques mois pour faire ses preuves. Les sénégalais ne leur pardonneront pas la moindre erreur. Une seule faille dans le «projet», l’ex Pastef et ses plans de substitution seront bouffés par une jeunesse en soif de changement. Et cela, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko le savent. Car ce sont eux qui ont mis dans leur tête des notions de révolution et de profonds changements.

Mais les patriotes sont toujours dans leur rêve de jeunes filles. Même si Bassirou Diomaye Faye est candidat, rien ne dit qu’il va gagner. Voilà un candidat qui ne pourra pas aller battre campagnes. Arrêté pour diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, le secrétaire du parti dissous est en prison depuis avril 2023. Les électeurs sénégalais sont réticents quand il s’agit de voter pour un inconnu au bataillon. Et surtout quand cette personne est en prison. Idem pour Ousmane Sonko qui se voit dans l’incapacité de battre campagne.

Le patriote en chef n’a plus de parti. Il a été coupé de sa jeune machine politique. Le Conseil constitutionSonko ne peut même pas gagner une élection de syndicat de marché. Avec des leaders qui traînent un handicap…judiciaire, comment les « Sonkolés » comptent faire cap sur l’horizon 2035 ? Ce parti dissous continue de bâtir sa stratégie sur le rêve !

Contrairement à ce qu’ils pensent, ils vont en cette élection, très affaiblis. L’opposition est divisée en plusieurs blocs. Pour le premier tour, chancun veut maximiser ses chances. Pendant ce temps, Benno Bokk Yakaar garde son bloc soudé autour de la candidature de Amadou Ba. A ce rythme, le Premier ministre va poursuivre ce qui reste de la vision président Macky Sall. Et non une petite bande d’excités.

