Karim Wade éliminé…Ces responsables du PDS qui se cachent pour filer au…

Macky Sall va jusqu’au bout de sa logique. Faire gagner Amadou Ba avec le maximum de ralliements possibles. A peine certains candidats éliminés des parrainages, que des émissaires du Palais, actionnés par les faucons du Palais, ont été mis en route pour draguer plusieurs candidats recalés. Malgré le collectif des recalés du parrainage qui essaient de se liguer contre le régime de Macky Sall et son candidat, d’autres recalés négocient en catimini. Mais ils ne sont pas les seuls. Des responsables libéraux se ruent vers le Palais…

Karim Wade est encore éliminé de la présidentielle. Le parti mythique de Wade va manquer pour la seconde fois consécutive une élection présidentielle. Ceci est synonyme de la mort d’un parti. Un parti comme le PDS ne peut se permettre de rater l’élection présidentielle de février prochain après celle de 2019. Au sein du Pds, les accusations commencent à fuser. Certains désignent le candidat éliminé, Karim Wade lui-même, d’être le principal responsable de toute cette situation.

Le PDS est mort. Mais les responsables libéraux ne veulent pas périr avec le naufrage du bateau libéral. Certains que le candidat de Macky Sall est plus proche d’une victoire au premier tour, les anciens frères d’armes du Président de la République ont décidé de miser sur leur survie en rampant vers le Palais. Ils comptent soutenir le candidat Amadou Ba et ont commencé à prendre langue avec des émissaires du Palais.

Mais il n’y a pas que les libéraux qui partent nuitamment vers le Palais. En effet, des tractations sont menées par le Palais, et des personnes vont être envoyées auprès des responsables libéraux qui n’ont jamais coupé les ponts avec Macky Sall et qui pourraient bien rejoindre le camp présidentiel. Ces responsables ne perdent pas de vue leur souhait qui est de voir les libéraux conserver le pouvoir pendant 50 ans. C’est pourquoi, ils veulent s’investir et soutenir la candidature d’Amadou Ba après que leur candidat ait été éliminé.

Le candidat du PDS éliminé de la course à la présidentielle par le Conseil Constitutionnel, des émissaires ont été dépêchés par le Palais pour rencontrer des responsables libéraux susceptibles de rallier la mouvance présidentielle. Pour le moment, le Palais a fait sa liste de tous les responsables du PDS qui vont être contactés dans les très prochains jours. Il faut s’attendre à ce que d’ici le démarrage de la campagne, voir des responsables de premier plan du PDS, rejoindre le camp présidentiel.

Des mouvements sont opérés des deux côtés. N’est-ce pas un pas vers la grande famille libérale que prône Serigne Mbacké Ndiaye ? Puisque ces retrouvailles de la grande famille libérale lui tiennent tant à cœur, Serigne Mbacké Ndiaye pourrait même jouer le rôle de facilitateur en saisissant cette occasion, pour lui également faire des démarches auprès des responsables du PDS et du Palais.

Si Karim Wade ne peut plus être le rassembleur, alors Macky Sall est la seule alternative des libéraux qui veulent survivre politiquement. Des libéraux qui ont décidé de ne pas rester inactifs à l’occasion de cette élection présidentielle. Ils ne veulent pas courir le risque de voir le pouvoir tomber sur d’autres mains et échapper ainsi aux libéraux. Et contrairement à d’autres qui essayent de profiter de la situation pour s’en prendre à Macky Sall qu’ils accusent d’être celui qui a fait rejeter la candidature de Karim Wade, ces responsables libéraux voient les choses autrement.

Ils ont décidé de faire bloc derrière le candidat déclaré du camp présidentiel et de lui apporter son soutien. Ils sont emballés par la perspective d’une retrouvaille de la famille libérale. D’ailleurs, c’est le seul moyen pour eux d’éviter au Pds, l’implosion.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn