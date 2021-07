Libasse Laye Mboup se plaint devant juge : « Je suis fâché contre la police »

Allié du président Macky Sall, Libasse Laye Mboup risque un (1) an dont six (6) mois de prison ferme. Le chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) a été jugé hier au tribunal de grande instance de Diourbel pour escroquerie. Selon Source A qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, ses avocats ont introduit à nouveau une demande de liberté provisoire, mais celle-ci a été encore rejetée et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à jeudi prochain.

Mais, lors de son face-à-face avec le juge, souligne le journal, le membre de « Benno Bokk Yakaar » s’est fendu d’une complainte, au sujet de son arrestation. « Les policiers sont venus chez moi à 22 heures sans m’accorder le temps de manger mes poulets déjà cuisinés. Je suis fâché contre la police », s’est-il plaint.