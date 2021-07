Tabaski 2021 : Lass Badiane vole au secours des populations de Grand Yoff

Ayant très tôt compris la vision éclairée et porteuse d’avenir du Président de la République Macky SALL, M. LASS BADIANE a toujours soutenu les populations de grand-Yoff depuis 2010 en distribuant : des denrées alimentaires durant les fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes, en participant à la formation des jeunes et femmes de Grand Yoff, en accompagnant les femmes dans leur autonomisation…avec ses maigres moyens propres.

M. LASS BADIANE a mis à contribution tout son personnel et tous ses supports de communication afin de sensibiliser sur le coronavirus tout en respectant les mesures sanitaires édictées par les autorités.

Monsieur LASS BADIANE, en tant que défenseur des intérêts des populations de Grand Yoff, fait toujours des sorties positives dans la presse nationale et internationale pour plaidoyer en faveur de Grand Yoff, mais surtout pour magnifier le management stratégique et opérationnel reconnu au niveau national et international du Président de la République Macky SALL dans la gestion du pays depuis 2012 mais surtout dans la gestion de la Covid 19.

Pour cette fête de TABASKI, M. LASS BADIANE, militant authentique du Président Macky SALL, fidèle à sa sensibilité sociale a encore renouvelé ses œuvres sociales, ce mercredi 14 Juillet 2021, dont la substance se résume succinctement à des distributions de : 313 enveloppes d’argent de 25.000, 50.000 et 100.000 FCFA aux familles de Grand Yoff, afin de les soutenir à atténuer l’impact économique de la pandémie au Sénégal selon la volonté du Président de la République Macky SALL.

M. LASS BADIANE souhaite une longue vie et bonne santé au Président Macky SALL, à la Première dame Marième SALL, ainsi qu’aux khalifes Généraux des différentes confréries et au chef de l’Eglise catholique du Sénégal.

M. LASS BADIANE, Mackyste authentique et jeune chef d’entreprise ne ménagera aucun effort afin de toujours accompagner son seul leader politique Son Excellence M. le Président de la République Macky SALL dans sa vision jusqu’en 2035.

LASS BADIANE DG LASS PRODUCTIONS

ASSOCIE-GERANT GROUPE MEDIAPART SENEGAL