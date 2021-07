Le Magal de Touba se prépare…la 3e vague au cœur des débats

Comme l’année dernière, l’édition 2021 du Magal de Touba, prévue en septembre prochain, se tient dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, avec une 3e vague explosive. Ainsi, les dispositions prises lors de la précédente édition seront reconduites voire renforcées notamment les gestes barrières, a déclaré le Sous-préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar, lors du Comité régional de développement (CRD) tenu ce mardi, 13 juillet, sur la question. Les habitants de la ville religieuse sont également invités à aller se faire vacciner.

Faisant dernièrement le bilan de la vaccination, le directeur de la Prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, par ailleurs rapporteur du Comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination, déplorait des contre-performances dans des régions… dont Diourbel.

Sur 100 Sénégalais, entre 20 et 35% (dont les personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des maladies chroniques ou des comorbidités et toute autre population du pays qui de par ses fonctions reste exposée) devaient être vaccinés, selon le plan de vaccination initial, avait-il rappelé. Mais, au plan national, aujourd’hui (ndlr : 8 juillet 2021), 6% des Sénégalais sont vaccinés. Dans la répartition, Dakar (11%), Thiès, et Saint-Louis sont en tête. Là où Diourbel, Tambacounda, et Kaffrine sont à la traîne, avait-il, par ailleurs, détaillé.

Une tendance confirmée à Touba. « Ce qu’on a constaté dans la ville de Touba, c’est que les gens n’ont pas encore fait de la vaccination leurs préoccupations. Parce qu’à ce jour, pratiquement, il y a moins de 10 000 personnes qui se sont faites vacciner », a, en effet, regretté le représentant de l’Exécutif, tout en invitant les populations à aller se faire vacciner.

L’événement se tiendra également en plein hivernage. Des dispositions sont annoncées dans le domaine de l’assainissement. Ainsi que dans l’approvisionnement en eau potable.

Le cadre de concertation mis en place est déjà à pied d’œuvre.

