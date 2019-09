Libération de Khaf…Aminata Diallo veut l’amnistie

Aminata Diallo khalifiste, ancienne députée socialiste et ex chef de cabinet de l’ancien maire de Dakar, et leader du Mouvement «And Dollel Khalifa Sall» s’est exprimé sur les ondes de la TFM après la libération de ce dernier :

« Alhamdoulilah nous rendons grâce à Dieu et actuellement nous sommes 3au bout du rouleau avec cette sortie du maire Khalifa Sall. C’est un pas vers la décrispation du climat social et politique. Nous remercions le président Macky Sall et l’exhorte de continuer sur cette voix. Le combat continue pour l’amnistie. Il était prêt pour continuer de purger sa peine. Il y’a tant de défis à relever le cas du parti socialiste qui nous a mis dehors. Ce que je souhaite c’est la retrouvaille de la famille socialiste. Nous sommes en politique et chacun de nous doit réussir à penser de ce qui a de mieux pour cela. Si ce n’est pas le cas Khalifa Sall est prêt à continuer son chemin. Ce qui reste du parti socialiste a intérêt à se ranger derrière Khalifa Sall. Le parti socialiste qui est une force politique crédible qui doit être incarné par une personnalité politique comme Khalifa Sall »