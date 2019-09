Libération de Khaf…Soham Wardini remercie Macky Sall

Soham Wardini, maire de Daka s’est exprimée sur les ondes de la TFM à l’annonce de la libération de Khalifa Sall

« Je rends grâce à Dieu et je remercie le khalife général des mourides qui a posé un acte fort en réconciliant le président Macky Sall et Abdoulaye Wade. Je remercie particulièrement le président Macky Sall qui l’avait dit et qui vient de le faire. Ce qui s’est passé aujourd’hui va apaiser le climat social de ce pays. Il va retourner auprès de sa maman malade et sa famille » a déclaré l’actuel maire de Dakar.