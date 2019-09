17 lots de maillots, c’est la quantité de l’équipement sportif offert à différentes Associations Sportives et Culturelles (ASC). Le donateur est le professeur Sanoussi Diakité. Le désormais ex DG de l’ONFP participe ainsi au rayonnement du sport dans cette partie du pays. Avec comme objectif, accompagner la jeunesse dans la pratique du sport, M Diakité a habillé 17 ASC dont celles de la commune de Kolda et du monde rural. La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables politiques des comités de bases de l’APR qui chacun dans son coin, appuie et encourage les associations de jeunes et de femmes. Chaque ASC bénéficiaires a été représentée par ses responsables. Ces derniers ont hautement salué ce geste de Sanoussi Diakité et promettent d’en faire bon usage. D’ailleurs ces jets de maillots sont distribués en fonction des couleurs fétiches de chaque équipe (ASC). Ce qui a aussi ému l’assistance qui a vite appelé les autres bonnes volontés à copier sur l’enfant béni de Saré Moussa dans ses multiples œuvres pour l’émergence sociale et économique de Kolda. Une valeur sûre, qualifie-t-on ainsi Sanoussi Diakité par le monde du sport. Et M Diakité, premier inventeur de la machine à décortiquer le fonio de dire qu’il agit en toute humilité pour cette vaillante jeunesse qui mérite toujours une assistance par l’orientation, la formation et l’appui selon le besoin.

ELHADJI MAEL COLY