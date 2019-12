LibertyLand, un lieu sûr de streaming Online

De nos jours, le streaming est de plus en plus adopté par un nombre incroyable d’internautes. Le nombre de sites de téléchargement et de streaming de film a donc explosé et chacun prétend, sans retenue, être le meilleur. L’un d’eux étant LibertyLand. Il s’agit d’une plateforme web complète avec des mises à jour régulières dansleurs répertoires afin de proposer un maximum de films récents et en français ou Vostfr (pour les puristes).

Un site qui offre aux spectateurs le plaisir de pouvoir regarder un film chez soi, mais également n’importe ou, tant qu’on a une bonne connexion à internet! Nous pouvons regarder des films tels que les grands classiques comme les films qui sont actuellement dans les salles de cinéma. Car beaucoup d’entre nous ne pouvons qu’aller au cinéma pour des occasions spéciales ou bien avec un bon de réduction, et bien souvent, nous ne trouvons pas le même confort dans les salles, que nous pouvons avoir chez nous, dans notre canapé. Et bien entendu, nous pouvons partager ces moments avec notre famille, nos amis, en couple ou même seul.

Regarder un film qui est actuellement au cinéma chez soi, c’est possible!

De plus, son architecture bien structurée, facilite la recherche à ses visiteurs et utilisateurs. En effet, on peut constater des classifications par genre (Drame, Action, Comédie, Thriller, Romance…) et par année de sortie. Ce qui permet de vite démarquer les nouveautés et de gagner du temps. Les films proposés sont disponibles sans limite en version française et originale.

Cette option peut être parfaite pour les personnes qui veulent s’amuser mais qui ne savent pas quoi regarder. Sûrement, cette catégorie de gens possède un genre de film préféré, il leur reste plus qu’à cliquer sur ce genre afin de choisir un film quelconque. De plus, nous disposons de plus ample information sur le film de notre choix. D’une part, un résumé écrit sur le film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page on a le nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos.

Il y a bien des années de cela que les films en streaming étaient bombardés de publicité pendant le chargement et pendant le film. Mais aujourd’hui, une fois le film lancé, vous pouvez le regarder du début à la fin sans interruptions. De plus, les films sont en grande qualité de son et d’image et peuvent être regardé sur un smartphone, une tablette ou même votre télévision. Et profiter d’un bon film de votre canapé ou de votre lit.

Savez-vous que vous pouvez regarder la rnouveauté de Disney sur LibertyLand? Une grande occasion pour en faire profiter les plus petits, mais aussi les plus grands! Et un des plus grands dessins animés attendus, c’est bel et bien Frozen 2, bien connu comme la reine des neiges 2. Ou La reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont continué à faire fondre le coeur. Il y 6 ans depuis la sortie de la première partie, ce film animé était devenu le film d’animation le plus lucratif de l’histoire, récoltant près de 1,3 milliard de dollars dans le monde.

Vous pouvez également profiter du grand succès du Joker! Le film est dirigé par Todd Philips et protagonisé par Joaquin Phoenix, qui ne cesse d’attirer les plus grands fans de Batman. Dans lequel nous découvrons la vie dramatique de Arthur, surnommé à posteriori, le Joker. Le film évoque plusieurs théories, dont certains ont aimé le côté froid, réaliste et inconfortable, et d’autres qui ne l’ont pas aimé pour les mêmes raisons. Un film qui transmet toutes sortes d’émotions au public.

S’agit-il d’une plateforme de streaming légal?

C’est souvent une question que l’on peut se poser au sujet de ces sites. Sachez que la Hadopi s’intéresse au téléchargement P2P, c’est-à-dire en torrent. Ceux qui font du direct download, c’est-à-dire qu’ils téléchargent des fichiers depuis des hébergeurs en ligne (1Fichier, Uptobox, Uploaded, etc). On compte actuellement que 24% des Français ont recours à des moyens illégaux pour consulter des programmes de télévision en direct.

Cependant, bien qu’il soit difficile actuellement de distinguer des contenus Stream illégaux sur Internet, LibertyLand est un lieu sur où regarder les films en streaming légalement. Il s’agit d’une une plateforme sécurisée et conforme aux nouvelles lois de diffusion de contenus audio ou vidéo sur Internet, en France. C’est l’un des rares sites web à vous proposer en streaming des films, des séries ou des programmes en toute légalité.

Alors? Prêts à regarder toutes les nouveautés ou même les grands classiques? Le fait de regarder votre film chez vous, c’est que vous pouvez profiter d’une séance de cinéma avec un bon repas à partager avec vos proches et partager des moments inoubliables!