Beaucoup d’entre nous cherchons où regarder des films en streaming. Nous nous retrouvons face à des sites qui proposent un visionnage de films de forme payante, tels que Netflix ou Prime Video. Ils offrent un grand nombre de films et de séries, mais très peu de personnes peuvent se le permettre. Cinecalidad fait partie des plateformes web a avoir un immense contenu de films et sans avoir à débourser quoique ce soit! C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulons partager avec vous les avantages et les films les plus récents disponible sur la page web.

Que nous apporte Cinecalidad?

Les raisons sont multiples et presque innombrables. Mais cette petite liste d’avantages ne vous décevra point!

Tout d’abord, vous avez un choix énorme en ce qui concerne les films.vous avez accès à des tonnes de films, et de tout genre (comédie, romantique, drame, documentaire, horreur, thriller, policier, etc). De plus l’architecture de Cinecalidad est bien structurée, facilite la recherche de films à ses utilisateurs. En effet, on peut constater des classifications par genre et par année de sortie. D’autant plus que les tous les films sont disponible en version original, une option idéale pour les puristes, ou bien pour ceux qui veulent apprendre l’anglais!

Un site qui offre aux spectateurs le plaisir de pouvoir regarder un film chez soi, mais également n’importe où, tant qu’on a une bonne connexion à internet! Mais encore, tous les films sont disponible en version HD, ce qui vous permets donc regarder votre film sur votre Smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre télévision (grâce à un câble HDMI). Nous pouvons regarder des films tels que les grands classiques comme les films qui sont actuellement dans les salles de cinéma. Surprenant n’est-ce pas?

Tous les films disposent d’une information complète sur le film de notre choix. D’une part, un résumé écrit sur le film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page on a le nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos.

Pour avoir accès à tout cela, il vous suffit juste d’inscrire votre mail et un mot de passe, cela ne prends que quelques secondes! Ne payez plus pour avoir accès à vos films préférés et aux sorties de cinéma! Mais ce n’est pas tout,les films que vous regarderez se chargent en quelques minutes, ce qui vous permets de pouvoir regarder le film sans plus attendre. Mais ce qui fascine encore plus les spectateurs, c’est que les films ne sont pas interrompus par de la publicité. Ce qui nous permets de profiter d’un film, du début à la fin.

Les derniers ajouts sur Cinecalidad!

La Reine des Neiges 2 (Frozen 2). Disney a tout donné cette année! Voici la seconde partie tant attendu de la première partie, il y a 6 ans déjà! La Reine des neiges 2 a fait exploser le box-office français dès sa première semaine en salles, attirant plus de 2 millions de spectateurs, soit le plus gros succès pour un film d’animation Disney depuis Le Monde de Nemo en 2003! Où l’on retrouve la reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont continué à faire fondre le coeur.

The Irishman. Après « Mean Streets », « Les Affranchis » et « Casino », le nouveau film de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Al Pacino arrive que sur les petits écrans. Disponible sur Netflix mais également sur Cinecalidad. Ce film ne sera pas diffusé dans les salles françaises. Jusqu’à présent, il n’a été projeté que dans une poignée de salles de cinéma dans quelques pays, comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Australie. Mais vous pouvez du film chez vous et convertir votre salon comme une vrai salle de cinéma avec un bon repas ou des pops corns!

Hustelers. Dorothy est une danseuse nue qui vient de débarquer dans un club de New York. Elle se lie rapidement d’amitié avec Ramona (Jennifer López), une femme charismatique qui lui enseigne à danser et à se comporter avec les clients du club. Les deux femmes arrivent à jouer de leur charme pour subvenir aux besoins quotidiens, jusqu’au moment où s’abat la crise financière de 2008, qui finit par les séparer. Au fil des années leurs routes se recroisent et Ramona lui propose de la rejoindre dans ses activités. En compagnie d’associées, elles arnaquent de riches hommes, allant même jusqu’à les droguer afin de leur soutirer leur argent.

Evasion 3. The extractors Un thriller joué par Sylvester Stallone! Ou cette fois-ci cela devient bien plus personnel, la compagne de Ray Breslin a été kidnappée. Ray, le spécialiste des systèmes haute sécurité, peut compter sur ses complices experts, l’informaticien Hush et le mercenaire Trent de Rosa, pour s’attaquer au pénitencier imprenable où elle est enfermée. Ensemble, ils vont élaborer l’extraction la plus délicate de leur prestigieuse carrière.