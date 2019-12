Les sorties les plus attendues de décembre sur Wikiserie

De nos jours regarder un film en streaming est très simple ! Plusieurs options s’offrent à nous. D’une part nous avons les plateformes de streaming payantes, telles que Netflix, Prime Vidéo ou bien Disney qui a fait son apparition récemment. Mais toutes ces plateformes nécessitent un abonnement mensuel. D’où peut de gens peuvent se le permettre, malheureusement.

Pour remédier à tout cela, il existe un grand nombre de plateformes qui offrent leur contenu de films en streaming, et le tout de manière gratuite. L’un de ces sites web est Wikiserie.

Pourquoi regarder nos films sur Wikiserie?

Vous trouverez sur Wikiserie un choix énorme en ce qui concerne les films. Auquel vous avez accès à des films de tout genre (comédie, romantique, drame, documentaire, horreur, thriller, policier, etc). De plus l’architecture du site est bien structurée, elle facilite donc la recherche de films à toute personne qui souhaite regarder un film. De plus, on peut constater des classifications par genre et par année de sortie. D’autant plus que les tous les films sont disponible en version original, une option idéale pour les puristes, ou bien pour ceux qui veulent apprendre d’avantage l’anglais!

Les salles de cinéma ne sont plus autant visiter qu’avant? Tout d’abord car les tickets sont hors de prix, mais de plus, il existe des salles trop climatisées, des sièges pas souvent à notre gout, mais surtout que le silence n’est pas souvent respecté, et il n’y a rien de plus dérangeant que cela! C’est pour cela qu’il s’agit d’un site qui offre aux spectateurs le plaisir de pouvoir regarder un film chez soi, mais également n’importe où, tant qu’on a une bonne connexion à internet!

Mais encore, tous les films sont disponible en version HD, vous pouvez donc regarder votre film sur votre Smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre écran plat (grâce à un câble HDMI connecté à votre ordinateur). Nous pouvons regarder des films qui sont actuellement sur les affiches de cinéma, ou bien regarder un grand classique. Le tout sans avoir à bouger de chez nous!

Tous les films disposent d’une information complète sur le film de notre choix. D’une part, un synopsis du film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page nous disposons du nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos respectives.

Pour avoir accès à tout cela, il vous suffit juste d’inscrire votre mail et saisir un mot de passe, cela ne prendra que quelques secondes! De plus, pas besoin d’inscrire vos coordonnées bancaire, choses qui peut nous faire douter sur la sécurité de nos données personnelles.

C’est pour cela que l’on peut dire qu’il s’agit d’une plateforme sûre et sans risques d’arnaques. Ne payez plus pour avoir accès à vos films préférés et aux sorties de cinéma!

Mais ce n’est pas tout, les films que vous regarderez se chargent en quelques minutes, ce qui vous permets de pouvoir regarder le film sans plus attendre. Mais ce qui fascine encore plus les spectateurs, c’est que les films ne sont pas interrompus par de la publicité. Ce qui nous permets de profiter d’un film, du début à la fin!

Nouveautés!

Bien, nous avons dit que le site est actualisés constamment, et en voici la preuve! Par exemple, un des derniers films de Disney est déjà sur le site. On parle bien sur de La Reine des Neiges 2 ( ou bien connu sous le nom de Frozen 2). Disney a tout donné cette année! Voici la seconde partie tant attendu de la première partie, il y a 6 ans déjà! La Reine des neiges 2 a fait exploser le box-office français dès sa première semaine en salles, attirant plus de 2 millions de spectateurs, soit le plus gros succès pour un film d’animation Disney depuis Le Monde de Nemo en 2003! Où l’on retrouve la reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont continué à faire fondre le coeur des enfants, mais également des plus grands!

Mais ce n’est pas tout, un film tiré d’une histoire vraie fait également fureur dans les salles de cinéma. Il s’agit du film Queens. Où l’on connaît l’histoire de Dorothy, qui est une danseuse nue qui vient de débarquer dans un club de New York. Elle se lie rapidement d’amitié avec Ramona (Jennifer López), une femme charismatique qui lui enseigne à danser et à se comporter avec les privilégiés du club. Les deux femmes arrivent à jouer de leur charme pour subvenir aux besoins quotidiens, jusqu’au moment où s’abat la crise financière de 2008, qui finit par les séparer. Au fil des années leurs routes se recroisent et Ramona lui propose de la rejoindre dans ses activités. En compagnie d’associées, elles arnaquent de riches hommes, allant même jusqu’à les droguer afin de leur soutirer leur argent.