Beaucoup d’entre nous cherchons où regarder des films en streaming. La plupart sont des sites qui offrent un streaming gratuit mais qui ne marche pas. D’autre part, nous nous retrouvons face à des sites qui proposent un visionnage de films de forme payante, tels que Netflix ou Prime Video. Ils offrent un grand nombre de films et de séries, mais combien de personnes peuvent-elles se permettre de payer un abonnement, de ce genre? La réponse est très peu! C’est pour cela que beaucoup d’entre elle optent pour un visionnage en streaming et gratuit. Mais où peut on trouver ces films?

Un des plus grands site de streaming Online en France est LibertyLand. Un site qui offre aux spectateurs le plaisir de pouvoir regarder un film chez soi, mais également n’importe ou, tant qu’on a une bonne connexion à internet! Nous pouvons regarder des films tels que les grands classiques comme les films qui sont actuellement dans les salles de cinéma. Car beaucoup d’entre nous ne pouvons qu’aller au cinéma pour des occasions spéciales ou bien avec un bon de réduction, et bien souvent, nous ne trouvons pas le même confort dans les salles, que nous pouvons avoir chez nous, dans notre canapé. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulons partager avec vous les avantages de regarder les films grâce à la plateforme de LibertyLand.

Pourquoi choisir LibertyLand?

LibertyLand est l’un des plus grand site de streaming. Bien connu pour la quantité de films mais aussi par sa qualité d’image et de son! Tous les films sont disponible en version HD, ce qui vous permets donc regarder votre film sur votre Smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre télévision (grâce à un câble HDMI).

Vous pouvez regarder tout type de films, des films de comédie, drame, horreur, romance, thriller, documentaire, pour les plus jeunes, etc. Nous pouvons donc nous guider en fonction de nos goûts, par date de sortie, etc. Une fois que nous avons choisi notre film, nous pouvons avoir plus d’informations sur le films. Des informations telles que: la synopsis, la critique du film, l’opinion des spectateurs, etc. Ce qui déterminera si nous allons regarder ou pas ce film.

Un des souvenirs que l’on peut avoir sur ces sites, c’est une grande quantité de publicité avant, pendant et après le film, ce qui peut être très dérangeant lorsqu’on regarde un film.C’est pour cela que Libertyland offre aux spectateurs un visionnage sans publicité! Mais ce n’est pas tout! Car les films peuvent se regarder en streaming sans avoir à télécharger quoi que ce soit, et vous pouvez profiter d’un film en quelques secondes!

Pour pouvoir regarder les films, il vous suffit juste de vous inscrire sur le site, pour cela, il vous suffit juste d’inscrire votre mail et un mot de passe. Pas besoin d’introduire vos coordonnées bancaire! Car il est possible de profiter d’un film gratuitement et pouvoir partager un film avec vos proches ou même seul. En ce moment, un grand nombre de grands films et disponible sur LibertyLand, et nous allons vous présenter quelques films qui ont cartonnés cet automne 2019!

Joker

Vous êtes fans de la saga de Batman? Après la grande sortie de la bombe de Warner et DC, le film dirigé par Todd Philips et protagonisé par Joaquin Phoenix, ne cesse d’attirer les plus grands fans de Batman. Dans lequel nous découvrons la vie dramatique de Arthur, surnommé à posteriori, le Joker. Le film évoque plusieurs théories, dont certains ont aimé le côté froid, réaliste et inconfortable, et d’autres qui ne l’ont pas aimé pour les mêmes raisons. Un film qui transmet toutes sortes d’émotions au public.

La reine des neiges 2

Une grande occasion pour en faire profiter les plus petits, mais aussi les plus grands! Et un des plus grands dessins animés attendus, c’est bel et bien Frozen 2, bien connu comme la reine des neiges 2. Ou La reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont continué à faire fondre le coeur. Il y 6 ans depuis la sortie de la première partie, ce film animé était devenu le film d’animation le plus lucratif de l’histoire, récoltant près de 1,3 milliard de dollars dans le monde.

Evasion 3: The extractors

Un thriller joué par Sylvester Stallone! Ou cette fois-ci cela devient bien plus personnel, la compagne de Ray Breslin a été kidnappée. Ray, le spécialiste des systèmes haute sécurité, peut compter sur ses complices experts, l’informaticien Hush et le mercenaire Trent de Rosa, pour s’attaquer au pénitencier imprenable où elle est enfermée. Ensemble, ils vont élaborer l’extraction la plus délicate de leur prestigieuse carrière.

Alors? Prêts à regarder toutes les nouveautés ou même les grands classiques? Le fait de regarder votre film chez vous, c’est que vous pouvez profiter d’une séance de cinéma avec un bon repas à partager avec vos proches et partager des moments inoubliables!