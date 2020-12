Mimi Touré sur l’envoi d’une mission de l’Ige au Cese : «On l’attend avec sérénité»

Aminata Touré dite Mimi Touré ne semble pas perturbée par l’envoi annoncé d’une mission de l’Inspection générale d’Etat pour fouiller sa gestion et celle de son prédécesseur Aminata Tall. Elle précise qu’elle n’est «pas encore au courant» d’une telle mission. Et de toute façon, ajoute l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, «on l’attend avec sérénité».

Source Le Quotidien