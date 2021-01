Ligue 1 Pro : Le Casa Sports signe sa première victoire

En quête d’une première victoire depuis le début du championnat, le Casa Sports de Ziguinchor a attendu la 4ème journée pour enregistrer son premier succès. L’équipe fanion de la Casamance naturelle a battu ce Samedi, au Stade Aline Sitoé Diatta le stade de Mbour sur la marque de trois buts à zéro ; un but en première période et deux en seconde mi-temps.

Cette victoire face au 2ème de la ligue 1 à l’issue de la 3ème journée va permettre aux sudistes de quitter le rang inconfortable de premier non relégable (après la 3ème journée) avec seulement deux points et un match retard. Avant la rencontre de cet après-midi, le cas n’avait enregistré que deux points avec ses deux nul à domicile face Ndiambour à lors de la 2ème journée et à Dakar face à Gorée.

On a noté une belle prestation du Casa à domicile face à une équipe de Mbour réduite à 10 et cela devrait donner plus de confiance aux joueurs d’Ansou Diadhiou (entraîneur).