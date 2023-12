Linguère : Khalifa Sall liste les maux de la localité

En prévision de la prochaine élection présidentielle, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a lancé une tournée nationale intitulée « Motali Yéené ». Lors de l’étape de Linguère, le candidat déclaré a énuméré les principaux défis auxquels le département est confronté : la gestion des terres, l’obsolescence du matériel agricole, la désertification et le manque de points d’eau.

« Pour améliorer la situation de ce département, nous devons renforcer la résilience des communautés face aux difficultés rencontrées dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage », préconise le membre de l’opposition. Les préalables à la réalisation de cet objectif pour Khalifa Sall sont la modernisation du matériel agricole, le développement d’infrastructures hydrauliques et la facilitation de l’accès au crédit pour les agriculteurs et les éleveurs. « Ce sont autant de politiques propices au développement rural, à l’accès aux services et aux opportunités économiques dans le département de Linguère », conclut-il.